Uşakov açıkladı: Putin ve Trump yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Uşakov açıkladı: Putin ve Trump yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki toplantı sonrası telefonda görüştüklerini açıkladı... 19.08.2025
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı. Yuriy Uşakov, Putin ile Trump arasında yarım saat önce bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yarım saat önce, ABD Başkanı’nın girişimiyle Donald Trump ile Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti” dedi.Putin ile Trump’ın görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdüYuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü açıkladı.Putin, Trump’ın Ukrayna’daki çözüme yönelik çabalarının önemini vurguladıUşakov, Putin’in Ukrayna konusunda çözüm arayışında Trump’ın çabalarının önemini vurguladığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da uzun vadeli bir çözüm bulunmasına yönelik çabalarının önemine dikkat çektiğini vurguladı. Uşakov, “Rusya Devlet Başkanı, bizzat Donald Trump tarafından atılan adımların ve gösterilen çabaların, Ukrayna’daki uzun vadeli çözüm arayışında büyük önem taşıdığını bir kez daha vurguladı” dedi. 'Her iki lider de Rus ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakerelere destek verdi'Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Trump'ın Putin'e Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiğini Sputnik'e anlattı.Uşakov yaptığı açıklamada, "Her iki lider de Rus ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakerelere destek verdi" dedi. Uşakov'un bildirdiğine göre 'Putin ayrıca Alaska görüşmesindeki misafirperverliği için Trump'a içtenlikle teşekkür etti.' Alaska ZirvesiDaha önce Alaska’da Rusya ve ABD liderleri Vladimir Putin ile Donald Trump arasında görüşmeler yapılmıştı. Görüşme, Elmendorf-Richardson askeri üssünde gerçekleşmişti. Liderlerin dar formatta, ‘üçer kişilik’ heyetlerle yaptığı görüşme 2 saat 45 dakika sürmüştü. Rusya tarafında görüşmeye Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı’nın yardımcısı Yuriy Uşakov katıldı. ABD tarafında ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steven Witkoff hazır bulundu.
Uşakov açıkladı: Putin ve Trump yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

01:18 19.08.2025 (güncellendi: 02:09 19.08.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki toplantı sonrası telefonda görüştüklerini açıkladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede her iki liderin de Rus ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakerelere destek verdiği aktarıldı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı.
Yuriy Uşakov, Putin ile Trump arasında yarım saat önce bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.
Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yarım saat önce, ABD Başkanı’nın girişimiyle Donald Trump ile Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti” dedi.

Putin ile Trump’ın görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü

Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü açıkladı.

Putin, Trump’ın Ukrayna’daki çözüme yönelik çabalarının önemini vurguladı

Uşakov, Putin’in Ukrayna konusunda çözüm arayışında Trump’ın çabalarının önemini vurguladığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da uzun vadeli bir çözüm bulunmasına yönelik çabalarının önemine dikkat çektiğini vurguladı.
Uşakov, “Rusya Devlet Başkanı, bizzat Donald Trump tarafından atılan adımların ve gösterilen çabaların, Ukrayna’daki uzun vadeli çözüm arayışında büyük önem taşıdığını bir kez daha vurguladı” dedi.

'Her iki lider de Rus ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakerelere destek verdi'

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Trump'ın Putin'e Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiğini Sputnik'e anlattı.
Uşakov yaptığı açıklamada, "Her iki lider de Rus ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakerelere destek verdi" dedi. Uşakov'un bildirdiğine göre 'Putin ayrıca Alaska görüşmesindeki misafirperverliği için Trump'a içtenlikle teşekkür etti.'

Alaska Zirvesi

Daha önce Alaska’da Rusya ve ABD liderleri Vladimir Putin ile Donald Trump arasında görüşmeler yapılmıştı. Görüşme, Elmendorf-Richardson askeri üssünde gerçekleşmişti. Liderlerin dar formatta, ‘üçer kişilik’ heyetlerle yaptığı görüşme 2 saat 45 dakika sürmüştü. Rusya tarafında görüşmeye Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı’nın yardımcısı Yuriy Uşakov katıldı. ABD tarafında ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steven Witkoff hazır bulundu.
