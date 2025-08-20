Abdulkadir Selvi: Komisyonun şehit ailelerini dinleyeceği gün, Meclis önünde beyaz Toros yakılması bana normal gelmedi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
Abdulkadir Selvi dün Meclis'in önünde yakılan beyaz toros ile ilgili ikna olmadığını dile getirdi. Selvi "‘Sabıkalı ve psikolojisi bozuk şahıs’ kategorisinde değerlendiriliyor. Doğrudur. Ama ben ikna olmadım. Kuşkularım devam ediyor" dedi.
TBMM önünde dün, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı öncesinde bir kişinin 'beyaz toros' aracı yakmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Hürriyet yazarı Selvi, kuşkularının olduğunu dile getirdi.
"PKK’nın silah bırakma sürecinin önemli aşamalarından biri olan komisyonun şehit ailelerini dinleyeceği gün, Meclis’in önünde beyaz Toros yakılması bana normal gelmedi. Birileri mesaj veriyor diye düşündüm" ifadelerini kullanan Selvi, "Şahıs sabıkalı olduğu için güvenlik kaynakları bu değerlendirmemi paylaşmadı. Meclis’in önünde aracını yakan Mehmen Emin F. isimli şahıs,16 farklı suçtan sabıka kaydının olması, daha önce Mersin Adliyesi’nin önünde benzer bir eylem yapması nedeniyle ‘sabıkalı ve psikolojisi bozuk şahıs’ kategorisinde değerlendiriliyor. Doğrudur. Ama ben ikna olmadım. Kuşkularım devam ediyor" dedi.
'Mesaj verilmeye çalışıldı'
"Bu memlekette meczuplar, psikolojisi bozuk olanlar neden zaman ayarlı, mekân ayarlı, toplumda infiale neden olacak eylemlere imza atarlar? Bu işler için neden meczuplar ya da çocuk yaştaki katiller ile psikolojisi bozuk olan şahıslar kullanılır? Komisyonun şehit ailelerini dinleyeceği gün, Meclis’in önünde beyaz Toros yakılarak mesaj verilmeye çalışıldı. Şimdi bu mesajın okunup karşı cevabın verilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar ancak bu dilden anlar. Meclis’te PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili komisyonun toplantısı var. Mersin’de oturan şahıs bu toplantının olduğunu nereden biliyor? Komisyon şehit ailelerini dinleyecek. Bütün gözler komisyona çevrilmiş durumda. Sadece komisyon toplantısını takip etmemiş, komisyonun kimleri dinleyeceğini de biliyor. Beyaz Toros, 90’lı yıllarda faili meçhullerin simgesi olmuş. Bu şahsın 17 hurda aracı olduğu söyleniyor. Neden içlerinden sadece beyaz Toros’u seçip Meclis’in önünde yakma eylemi gerçekleştiriyor?"
Ne olmuştu?
19 Ağustos'ta TBMM önünde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı öncesinde bir kişi 'beyaz toros' aracını yaktı.
İçişleri Bakanlığı, Çankaya'da araç yakan kişiyle ilgili "Yapılan incelemede şahsın Hurda Araç Teşviki ile ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle aracı yaktığı belirlenmiştir" açıklamasında bulunmuştu.