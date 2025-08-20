https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/abdulkadir-selvi-komisyonun-sehit-ailelerini-dinleyecegi-gun-meclis-onunde-beyaz-toros-yakilmasi-1098707735.html

Abdulkadir Selvi: Komisyonun şehit ailelerini dinleyeceği gün, Meclis önünde beyaz Toros yakılması bana normal gelmedi

Abdulkadir Selvi dün Meclis'in önünde yakılan beyaz toros ile ilgili ikna olmadığını dile getirdi. Selvi "‘Sabıkalı ve psikolojisi bozuk şahıs’ kategorisinde... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

TBMM önünde dün, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı öncesinde bir kişinin 'beyaz toros' aracı yakmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Hürriyet yazarı Selvi, kuşkularının olduğunu dile getirdi."PKK’nın silah bırakma sürecinin önemli aşamalarından biri olan komisyonun şehit ailelerini dinleyeceği gün, Meclis’in önünde beyaz Toros yakılması bana normal gelmedi. Birileri mesaj veriyor diye düşündüm" ifadelerini kullanan Selvi, "Şahıs sabıkalı olduğu için güvenlik kaynakları bu değerlendirmemi paylaşmadı. Meclis’in önünde aracını yakan Mehmen Emin F. isimli şahıs,16 farklı suçtan sabıka kaydının olması, daha önce Mersin Adliyesi’nin önünde benzer bir eylem yapması nedeniyle ‘sabıkalı ve psikolojisi bozuk şahıs’ kategorisinde değerlendiriliyor. Doğrudur. Ama ben ikna olmadım. Kuşkularım devam ediyor" dedi.'Mesaj verilmeye çalışıldı'Ne olmuştu?19 Ağustos'ta TBMM önünde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı öncesinde bir kişi 'beyaz toros' aracını yaktı.İçişleri Bakanlığı, Çankaya'da araç yakan kişiyle ilgili "Yapılan incelemede şahsın Hurda Araç Teşviki ile ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle aracı yaktığı belirlenmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

