TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'beyaz toros' açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde yakılan 'beyaz toros'la ilgili açıklamalarda bulundu. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde yakılan 'beyaz toros'la ilgili açıklamalarda bulundu.
TBMM önünde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı öncesinde bir kişinin 'beyaz toros' aracı yakmasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Barışı konuştuğumuz, Türkiye'de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ettiğimiz, o dönemlere ilişkin hatırladığımız 'beyaz torosların' sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinden kalmasını dilediğimiz bir dönem içerisindeyiz" dedi.
Bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktır
Sabah saatlerinde TBMM önünde yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Aracı yakan kişinin hurda araçlar için ÖTV indirimiyle ilgili bir yasa çıkmadığı için bu eylemi gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bu kişinin psikolojik bir durumu var, daha önce de Mersin'de başka bir aracı yakmış. Ama tahkikat devam ediyor. Detaylı bir şekilde bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Barışı konuştuğumuz Türkiye'de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ettiğimiz, o dönemlere ilişkin hatırladığımız 'beyaz torosların' sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinden kalmasını dilediğimiz bir dönem içerisindeyiz. Böylesine sembolik konular üzerine bilerek ya da bilmeyerek spekülasyonlar icat etmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız ve Türkiye'nin bu konuya ilişkin yaklaşımlarındaki sıhhatli yaklaşımları engelleyecek bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir."