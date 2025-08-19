Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'beyaz toros' açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'beyaz toros' açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde yakılan 'beyaz toros'la ilgili açıklamalarda bulundu.
2025-08-19T16:59+0300
2025-08-19T17:15+0300
türki̇ye
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
numan kurtulmuş
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094369960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_480be4712102897079cf4b992e2991dd.jpg
TBMM önünde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı öncesinde bir kişinin 'beyaz toros' aracı yakmasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Barışı konuştuğumuz, Türkiye'de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ettiğimiz, o dönemlere ilişkin hatırladığımız 'beyaz torosların' sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinden kalmasını dilediğimiz bir dönem içerisindeyiz" dedi. Bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktırSabah saatlerinde TBMM önünde yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Aracı yakan kişinin hurda araçlar için ÖTV indirimiyle ilgili bir yasa çıkmadığı için bu eylemi gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bu kişinin psikolojik bir durumu var, daha önce de Mersin'de başka bir aracı yakmış. Ama tahkikat devam ediyor. Detaylı bir şekilde bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:
türki̇ye
Osman Nuri Cerit
SON HABERLER
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'beyaz toros' açıklaması

16:59 19.08.2025 (güncellendi: 17:15 19.08.2025)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde yakılan 'beyaz toros'la ilgili açıklamalarda bulundu.
TBMM önünde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı öncesinde bir kişinin 'beyaz toros' aracı yakmasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Barışı konuştuğumuz, Türkiye'de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ettiğimiz, o dönemlere ilişkin hatırladığımız 'beyaz torosların' sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinden kalmasını dilediğimiz bir dönem içerisindeyiz" dedi.

Bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktır

Sabah saatlerinde TBMM önünde yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Aracı yakan kişinin hurda araçlar için ÖTV indirimiyle ilgili bir yasa çıkmadığı için bu eylemi gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bu kişinin psikolojik bir durumu var, daha önce de Mersin'de başka bir aracı yakmış. Ama tahkikat devam ediyor. Detaylı bir şekilde bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barışı konuştuğumuz Türkiye'de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ettiğimiz, o dönemlere ilişkin hatırladığımız 'beyaz torosların' sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinden kalmasını dilediğimiz bir dönem içerisindeyiz. Böylesine sembolik konular üzerine bilerek ya da bilmeyerek spekülasyonlar icat etmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız ve Türkiye'nin bu konuya ilişkin yaklaşımlarındaki sıhhatli yaklaşımları engelleyecek bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir."

TBMM gizli oturum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
TÜRKİYE
Komisyon toplantısı öncesi TBMM önünde 'beyaz Toros' yakıldı: Sürücü gözaltında
09:57
