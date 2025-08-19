https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tbmm-baskani-numan-kurtulmustan-beyaz-toros-aciklamasi-1098697679.html

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'beyaz toros' açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'beyaz toros' açıklaması

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde yakılan 'beyaz toros'la ilgili açıklamalarda bulundu. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T16:59+0300

2025-08-19T16:59+0300

2025-08-19T17:15+0300

türki̇ye

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

numan kurtulmuş

tbmm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094369960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_480be4712102897079cf4b992e2991dd.jpg

TBMM önünde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı öncesinde bir kişinin 'beyaz toros' aracı yakmasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Barışı konuştuğumuz, Türkiye'de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ettiğimiz, o dönemlere ilişkin hatırladığımız 'beyaz torosların' sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinden kalmasını dilediğimiz bir dönem içerisindeyiz" dedi. Bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktırSabah saatlerinde TBMM önünde yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Aracı yakan kişinin hurda araçlar için ÖTV indirimiyle ilgili bir yasa çıkmadığı için bu eylemi gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bu kişinin psikolojik bir durumu var, daha önce de Mersin'de başka bir aracı yakmış. Ama tahkikat devam ediyor. Detaylı bir şekilde bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/komisyon-toplantisi-oncesi-tbmm-onunde-beyaz-toros-yakildi-surucu-gozaltinda-1098684077.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, numan kurtulmuş, tbmm