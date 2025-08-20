https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/abd-meksika-sinirindaki-citi-siyaha-boyama-planini-acikladi-daha-sicak-olacak-1098728362.html

ABD, Meksika sınırındaki çiti siyaha boyama planını açıkladı: 'Daha sıcak olacak'

ABD, Meksika sınırındaki çiti siyaha boyama planını açıkladı: 'Daha sıcak olacak'

20.08.2025

ABD, Meksika sınırındaki çiti siyaha boyayarak yüksek sıcaklıklarla tırmanmayı neredeyse imkansız hale getirecek önlemi açıkladı.İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Salı günü yaptığı açıklamada, siyah çitin sınır boyunca uygulanacağını ve çitin yüksek sıcaklıklarda doğal olarak caydırıcı bir etki sağlayacağını belirtti. Noem, “Bu özellikle Başkan’ın talebidir. Çünkü siyah renkteki metal, sıcak günlerde daha çok ısınır ve bu da yasadışı geçişi zorlaştırır” dedi.Bakan Noem, yapının alt kısmının derine inmesi nedeniyle tünel kazmanın da zor olacağını vurguladı. Trump, göreve geldiği ilk dönemde devasa çitin inşasını emretmiş ve projeyi tamamlamayı planladığını duyurmuştu.

