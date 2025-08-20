Türkiye
ABD, Meksika sınırındaki çiti siyaha boyama planını açıkladı: 'Daha sıcak olacak'
ABD, Meksika sınırındaki çiti siyaha boyama planını açıkladı: 'Daha sıcak olacak'
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırındaki çitin kavurucu sıcaklarda daha fazla ısınarak tırmanılması neredeyse imkansız hale gelmesi amacıyla siyaha... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD, Meksika sınırındaki çiti siyaha boyayarak yüksek sıcaklıklarla tırmanmayı neredeyse imkansız hale getirecek önlemi açıkladı.İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Salı günü yaptığı açıklamada, siyah çitin sınır boyunca uygulanacağını ve çitin yüksek sıcaklıklarda doğal olarak caydırıcı bir etki sağlayacağını belirtti. Noem, “Bu özellikle Başkan’ın talebidir. Çünkü siyah renkteki metal, sıcak günlerde daha çok ısınır ve bu da yasadışı geçişi zorlaştırır” dedi.Bakan Noem, yapının alt kısmının derine inmesi nedeniyle tünel kazmanın da zor olacağını vurguladı. Trump, göreve geldiği ilk dönemde devasa çitin inşasını emretmiş ve projeyi tamamlamayı planladığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırındaki çitin kavurucu sıcaklarda daha fazla ısınarak tırmanılması neredeyse imkansız hale gelmesi amacıyla siyaha boyanacağını açıkladı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sınır boyunca alınacak sert önlemleri duyurarak, bu uygulamanın özellikle Başkan’ın talebi doğrultusunda gerçekleştirileceğini ifade etti.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Salı günü yaptığı açıklamada, siyah çitin sınır boyunca uygulanacağını ve çitin yüksek sıcaklıklarda doğal olarak caydırıcı bir etki sağlayacağını belirtti.
Noem, “Bu özellikle Başkan’ın talebidir. Çünkü siyah renkteki metal, sıcak günlerde daha çok ısınır ve bu da yasadışı geçişi zorlaştırır” dedi.
Bakan Noem, yapının alt kısmının derine inmesi nedeniyle tünel kazmanın da zor olacağını vurguladı.
Trump, göreve geldiği ilk dönemde devasa çitin inşasını emretmiş ve projeyi tamamlamayı planladığını duyurmuştu.
Claudia Sheinbaum - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
DÜNYA
Meksika lideri Sheinbaum: ABD ile sınırı güçlendirmek için 10 bin asker göndereceğiz
3 Şubat, 20:17
