'Zirve olumlu bir başlangıç ama Ukrayna ve Avrupa’yı tatmin etmesi zor'

Sivastopol Stratejik Araştırmalar ve Siyasi Tahmin Merkezi Direktörü Ammar Kanah, zirvenin olumlu bir başlangıç olduğunu ifade ederken, Ukrayna ve Avrupa’yı... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

ukrayna kri̇zi̇

Sivastopol Stratejik Araştırmalar ve Siyasi Tahmin Merkezi Direktörü Ammar Kanah, dün Washington'da düzenlenen zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kanah, bu toplantıların barışçıl çözümler bulmak için olumlu bir başlangıç olduğunu, ancak Ukrayna ve Avrupa taraflarını tamamen tatmin etmesinin zor göründüğünü ifade etti. Ayrıca Kanah, ikinci tur müzakerelerin Avrupa sistemi ve Ukrayna için bu krizden en az kayıpla çıkmak adına uygun bir fırsat, hatta son şans olarak nitelendirilebileceğini söyledi.Açıklamasında Kanah, Trump’ın ya teklifini kabul ederek Amerikan vizyonuna razı olmak ya da askeri harekatları sürdürmek olduğuna dair iki seçenek sunduğunu belirtti. Direktör Kanah, Avrupa sisteminin Ukrayna’ya finansman sağlamaya devam etmek için ne askeri, ne ekonomik, ne de siyasi imkanlara sahip olmadığını ve bu durumun bir sonraki aşamada kayıpların yalnızca artacağı anlamına geldiğini dile getirdi. Kanah, bu anlayışın Avrupa Birliği’ne de ulaştığını, yetkililerin açıklamalarında kendini gösterdiğini belirterek, yetkililerin bu seçimi ‘Ukraynalıların tercihi’ olarak nitelendirmesiyle sorumluluğu üzerlerinden atmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

