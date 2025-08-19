Beyaz Saray: ABD, Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin koordinasyonuna yardımcı olacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/beyaz-saray-abd-ukraynaya-guvenlik-garantilerinin-koordinasyonuna-yardimci-olacak-1098701657.html

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin koordinasyonuna yardımcı olacağını ve gerektiğinde başka destekler de sağlayabileceğini açıkladı. Leavitt, Amerikan askerlerinin Ukrayna’da bulunmayacağını vurgularken, Donald Trump’ın gelecekteki güvenlik garantilerinin kendi başkanlık döneminin ardından da yürürlükte kalması gerektiğini anladığını belirtti.Açıklamada ayrıca, ABD’nin hava desteğinin gelecekteki güvenlik garantilerinin bir parçası olabileceği, Ukrayna krizinin çözümünde ise ‘tünelin sonunda ışığın göründüğü’ ifade edildi. Leavitt, ‘iyi bir anlaşmada’ tarafların biraz memnuniyetsiz kalmasının doğal olduğunu kaydetti. Sözcü, ABD’nin Ukrayna ve Rusya ile, Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak olası görüşme için farklı lokasyonları görüştüğünü de aktardı.Daha önce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Ukrayna için güvenlik garantileri hazırlayacak gruba başkanlık edeceği bildirilmişti. Bloomberg ise ABD ve Avrupa’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni güçlendirmeye yönelik güvenlik garantileri üzerinde derhal çalışmaya başladığını duyurmuştu.Bu garantilerin, olası bir barış anlaşması kapsamında Rusya’nın Ukrayna ordusunun sayısının sınırlandırılması yönündeki taleplerini engellemeyi amaçladığı belirtildi. Garantilerin sağlanmasından, İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği 'gönüllüler koalisyonu'nun sorumlu olacağı aktarıldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya için sınırlarında yabancı askerlerin konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

