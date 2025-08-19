Türkiye
Yunuslar ve balinalar arasında sürpriz dostluk: Bilim insanları bile şaşırdı
Yunuslar ve balinalar arasında sürpriz dostluk: Bilim insanları bile şaşırdı
Yeni bir araştırma, yunusların ve balinaların sanılandan çok daha sık bir araya geldiğini ortaya koydu. Görüntülerde bu dev canlıların birlikte yüzdüğü, oyun... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
Araştırmacılar, son yirmi yıl içinde farklı ülkelerde çekilen yaklaşık 200 fotoğraf ve videoyu inceledi. Bu görüntülerde yunuslar ve balinalar yan yana yüzüyor, birbirlerine dokunuyor ve sanki oyun oynuyormuş gibi davranıyordu. En çok dikkat çeken karelerde yunusların, kambur balinalara doğru yaklaşarak onlarla yakın temas kurmaya çalıştığı görüldü.Yunuslar ilk adımı atıyor, balinalar karşılık veriyor Çalışmaya göre, genellikle ilk adımı atan taraf yunuslar. Balinaların başlarının yakınında yüzüyor, zaman zaman onlara sürtünüyor ya da dokunuyorlardı. Balinalar ise bu yaklaşımlara karşılık vermekten çekinmiyor. Kimi balina yüzgeçlerini yunuslara doğru uzattı, kimi karınlarını gösterdi, kimi ise suya vurarak tepki verdi. Bu davranışların çoğu sosyal iletişim ve oyun olarak yorumlandı.Araştırmayı yöneten deniz biyoloğu Olaf Meynecke, gözlemlerden özellikle kambur balinaların öne çıktığını belirtti: 'Gördüğümüz etkileşimlerin en az üçte birinde kambur balinalar aktif şekilde yunuslara doğru yüzüyor ve onlarla birlikte olmaya çalışıyordu. Saldırganlık neredeyse hiç yoktu' dedi. Yunusların balinaların etrafında dolaştığı daha önce de gözlemlenmişti. Ancak bu durum genellikle yunusların okyanustaki kocaman bir canlıyla oyun oynaması şeklinde yorumlanıyordu.Neden birlikte vakit geçiriyorlar? Bilim insanları bu dostluğun nedenini tam olarak bilmiyor. Ancak ortak özelliklere sahip olmaları ve benzer sosyal davranışlar sergilemeleri olası nedenler arasında. Meynecke, Avustralya Yayın Kurumu’na yaptığı açıklamada, 'Bunlar son derece zeki hayvanlar. İnsanlar gibi onların da oyun zamanına, beyinlerinin rahatladığı anlara ihtiyacı var' diye konuştu.Bilim insanlarına göre bu tür etkileşimler, yunus ve balinaların yaşam kalitesine katkı sağlıyor. Oyun oynamak, sosyal bağları güçlendiriyor ve bu canlıların daha uzun, daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı oluyor.
16:10 19.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Yeni bir araştırma, yunusların ve balinaların sanılandan çok daha sık bir araya geldiğini ortaya koydu. Görüntülerde bu dev canlıların birlikte yüzdüğü, oyun oynadığı ve adeta dostluk kurduğu anlar yer alıyor.
Araştırmacılar, son yirmi yıl içinde farklı ülkelerde çekilen yaklaşık 200 fotoğraf ve videoyu inceledi. Bu görüntülerde yunuslar ve balinalar yan yana yüzüyor, birbirlerine dokunuyor ve sanki oyun oynuyormuş gibi davranıyordu. En çok dikkat çeken karelerde yunusların, kambur balinalara doğru yaklaşarak onlarla yakın temas kurmaya çalıştığı görüldü.

Yunuslar ilk adımı atıyor, balinalar karşılık veriyor

Çalışmaya göre, genellikle ilk adımı atan taraf yunuslar. Balinaların başlarının yakınında yüzüyor, zaman zaman onlara sürtünüyor ya da dokunuyorlardı. Balinalar ise bu yaklaşımlara karşılık vermekten çekinmiyor. Kimi balina yüzgeçlerini yunuslara doğru uzattı, kimi karınlarını gösterdi, kimi ise suya vurarak tepki verdi. Bu davranışların çoğu sosyal iletişim ve oyun olarak yorumlandı.
Araştırmayı yöneten deniz biyoloğu Olaf Meynecke, gözlemlerden özellikle kambur balinaların öne çıktığını belirtti: 'Gördüğümüz etkileşimlerin en az üçte birinde kambur balinalar aktif şekilde yunuslara doğru yüzüyor ve onlarla birlikte olmaya çalışıyordu. Saldırganlık neredeyse hiç yoktu' dedi.
Yunusların balinaların etrafında dolaştığı daha önce de gözlemlenmişti. Ancak bu durum genellikle yunusların okyanustaki kocaman bir canlıyla oyun oynaması şeklinde yorumlanıyordu.

Neden birlikte vakit geçiriyorlar?

Bilim insanları bu dostluğun nedenini tam olarak bilmiyor. Ancak ortak özelliklere sahip olmaları ve benzer sosyal davranışlar sergilemeleri olası nedenler arasında. Meynecke, Avustralya Yayın Kurumu’na yaptığı açıklamada, 'Bunlar son derece zeki hayvanlar. İnsanlar gibi onların da oyun zamanına, beyinlerinin rahatladığı anlara ihtiyacı var' diye konuştu.
Bilim insanlarına göre bu tür etkileşimler, yunus ve balinaların yaşam kalitesine katkı sağlıyor. Oyun oynamak, sosyal bağları güçlendiriyor ve bu canlıların daha uzun, daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı oluyor.
