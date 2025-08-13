https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/26-milyon-yil-oncesinden-sasirtan-kesif-keskin-disli-minik-balina-1098573762.html
26 milyon yıl öncesinden şaşırtan keşif: Keskin dişli minik balina
Avustralya kıyılarında bulunan fosil, balinaların evrimine ışık tuttu. Yunus boyutundaki bu “katil” minik balina, büyük gözleri ve ustura gibi dişleriyle... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Victoria'nın Surf Coast kıyısında keşfedilen Janjucetus Dullardi, yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşamış, keskin dişli ve avcı bir balinaydı. Büyük gözleri ve kısa burnuyla yunus boyutundaki bu küçük yırtıcı, sıcak ve sığ sularda korkutucu bir görüntü sergiliyordu.Fosil, 2019'da sahilde yürüyüş yapan Ross Dullard tarafından bulundu. Bilim insanları, bu keşfin balinaların evriminde daha önce bilinmeyen bir sayfayı açtığını söylüyor.'Fosiller bazen kendi mahallenizde olabilir'Dünyayı değiştiren fosil keşiflerinin her yerde ortaya çıkabildiğini belirten Dr. Erich Fitzgerald şöyle konuştu: Minik ama tehlikeliYaklaşık 2 metre uzunluğundaki bu genç balina, köpekbalığı gibi keskin dişleriyle dikkat çekiyor. Bilim insanları, onu 'balenli balinanın küçük ama ölümcül versiyonu' olarak tanımlıyor. Bu cins balinaların sevimli olduğunu belirten Ruairidh Duncan araştırmacıları ölümcül olduğu konusunda şu ifadelerle uyardı:Sıcak denizlerin avcısıAraştırmacılar, antik balinaların milyonlarca yıl önce sıcak okyanuslara nasıl uyum sağladığını inceleyerek, günümüz deniz canlılarının iklim değişikliğine vereceği tepkileri anlamaya çalışıyor. Konu hakkında konuşan Fitzgerald, ''Bu keşif, balinaların okyanusların hâkimi olma hikâyesini yeniden yazıyor'' dedi.
avustralya
2025
avustralya, fosil, balina, keşif
Avustralya kıyılarında bulunan fosil, balinaların evrimine ışık tuttu. Yunus boyutundaki bu “katil” minik balina, büyük gözleri ve ustura gibi dişleriyle bugünkü uysal dev akrabalarından çok farklıydı.
Victoria’nın Surf Coast kıyısında keşfedilen Janjucetus Dullardi, yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşamış, keskin dişli ve avcı bir balinaydı. Büyük gözleri ve kısa burnuyla yunus boyutundaki bu küçük yırtıcı, sıcak ve sığ sularda korkutucu bir görüntü sergiliyordu.
Fosil, 2019’da sahilde yürüyüş yapan Ross Dullard tarafından bulundu. Bilim insanları, bu keşfin balinaların evriminde daha önce bilinmeyen bir sayfayı açtığını söylüyor.
'Fosiller bazen kendi mahallenizde olabilir'
Dünyayı değiştiren fosil keşiflerinin her yerde ortaya çıkabildiğini belirten Dr. Erich Fitzgerald şöyle konuştu:
Bu keşif, balina evriminin hiç bilinmeyen bir bölümünü ortaya çıkardı. Dünyayı değiştirecek fosiller bazen kendi mahallenizde olabilir.
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bu genç balina, köpekbalığı gibi keskin dişleriyle dikkat çekiyor. Bilim insanları, onu 'balenli balinanın küçük ama ölümcül versiyonu' olarak tanımlıyor. Bu cins balinaların sevimli olduğunu belirten Ruairidh Duncan araştırmacıları ölümcül olduğu konusunda şu ifadelerle uyardı:
Küçük ve sevimli görünebilir ama kesinlikle zararsız değildi.
Araştırmacılar, antik balinaların milyonlarca yıl önce sıcak okyanuslara nasıl uyum sağladığını inceleyerek, günümüz deniz canlılarının iklim değişikliğine vereceği tepkileri anlamaya çalışıyor. Konu hakkında konuşan Fitzgerald, ''Bu keşif, balinaların okyanusların hâkimi olma hikâyesini yeniden yazıyor'' dedi.