Yakovenko: Zelenskiy ve Avrupalı elitler, savaşın meşruiyetlerinin temel koşulu olduğunu gösterdi
© AP Photo / Alex BrandonEuropean Commission President Ursula von der Leyen, from left, British Prime Minister Keir Starmer, Finland's President Alexander Stubb, Ukraine's Volodymyr Zelensky, President Donald Trump, France's President Emmanuel Macron, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, Germany's Chancellor Friedrich Merz and NATO Secretary General Mark Rutte pose for a group photo in the Grand Foyer of the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in Washington.
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Beyaz Saray'da Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında yapılan görüşmeleri değerlendiren Yakovenko, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin savaşa nasıl baktıklarını değerlendirdi.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı elitlerin Beyaz Saray'daki görüşmede 'savaşın meşruiyetlerinin temel koşulu olduğunu gösterdiklerini' vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Yakovenko, "Zelenskiy ve Avrupalı elitler, savaşın meşruiyetlerinin temel koşulu olduğunu gösterdiler. Bu yüzden mevcut pozisyonlarından bu kadar isteksizce vazgeçiyorlar. Zelenskiy, fiiliyatta Batı ile müttefiklik ilişkileri, yani eşitlik beklentisi içinde ve bu açıkça gerçek dışı. Zelenskiy, Nisan 2022'de, kendisine üç buçuk yıllık savaşın sorumluluğunu yükleyen İstanbul'daki anlaşmaları reddetmesini ancak bu şekilde haklı çıkarabilir" dedi.
Beyaz Saray'daki görüşmelerin sonuçları hakkında konuşan Yakovenko, artık Ukrayna'da ateşkes yerine kalıcı barışa ihtiyaç olduğunu kimsenin tartışmayacağını kaydederek, bunun bir barış anlaşması imzalanması ve yeni sınırların tanınması anlamına geldiğinin altını çizdi.
Trump'ın Ukrayna'da çözüm için sarf ettiği çabaları da öven Yakovenko, "Donald Trump'ın son derece zorlu diplomatik misyonuna saygı duymamak elde değil. Bu, Avrupa'nın entrikalarına rağmen Ukrayna'da çözümün Kremlin ile Beyaz Saray arasındaki ilişkileri güçlendirmenin aracı ve güvenilir bir yolu haline geldiğini kanıtlıyor. İki lider arasındaki karşılıklı güven giderek güçleniyor" ifadelerini kullandı.
Sputnik'e demeç veren Yakovenko, "Zelenskiy ve Avrupalı elitler, savaşın meşruiyetlerinin temel koşulu olduğunu gösterdiler. Bu yüzden mevcut pozisyonlarından bu kadar isteksizce vazgeçiyorlar. Zelenskiy, fiiliyatta Batı ile müttefiklik ilişkileri, yani eşitlik beklentisi içinde ve bu açıkça gerçek dışı. Zelenskiy, Nisan 2022'de, kendisine üç buçuk yıllık savaşın sorumluluğunu yükleyen İstanbul'daki anlaşmaları reddetmesini ancak bu şekilde haklı çıkarabilir" dedi.
Beyaz Saray'daki görüşmelerin sonuçları hakkında konuşan Yakovenko, artık Ukrayna'da ateşkes yerine kalıcı barışa ihtiyaç olduğunu kimsenin tartışmayacağını kaydederek, bunun bir barış anlaşması imzalanması ve yeni sınırların tanınması anlamına geldiğinin altını çizdi.
Trump'ın Ukrayna'da çözüm için sarf ettiği çabaları da öven Yakovenko, "Donald Trump'ın son derece zorlu diplomatik misyonuna saygı duymamak elde değil. Bu, Avrupa'nın entrikalarına rağmen Ukrayna'da çözümün Kremlin ile Beyaz Saray arasındaki ilişkileri güçlendirmenin aracı ve güvenilir bir yolu haline geldiğini kanıtlıyor. İki lider arasındaki karşılıklı güven giderek güçleniyor" ifadelerini kullandı.