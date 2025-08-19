https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/yakovenko-zelenskiy-ve-avrupali-elitler-savasin-mesruiyetlerinin-temel-kosulu-oldugunu-gosterdi-1098685837.html

Yakovenko: Zelenskiy ve Avrupalı elitler, savaşın meşruiyetlerinin temel koşulu olduğunu gösterdi

Yakovenko: Zelenskiy ve Avrupalı elitler, savaşın meşruiyetlerinin temel koşulu olduğunu gösterdi

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray'da Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında yapılan görüşmeleri değerlendiren Yakovenko, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin savaşa nasıl... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T10:33+0300

2025-08-19T10:33+0300

2025-08-19T10:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

aleksandr yakovenko

donald trump

ukrayna

rossiya segodnya

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098685620_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f23a1e7012bdf4e06afb41b02286447.jpg

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı elitlerin Beyaz Saray'daki görüşmede 'savaşın meşruiyetlerinin temel koşulu olduğunu gösterdiklerini' vurguladı.Sputnik'e demeç veren Yakovenko, "Zelenskiy ve Avrupalı elitler, savaşın meşruiyetlerinin temel koşulu olduğunu gösterdiler. Bu yüzden mevcut pozisyonlarından bu kadar isteksizce vazgeçiyorlar. Zelenskiy, fiiliyatta Batı ile müttefiklik ilişkileri, yani eşitlik beklentisi içinde ve bu açıkça gerçek dışı. Zelenskiy, Nisan 2022'de, kendisine üç buçuk yıllık savaşın sorumluluğunu yükleyen İstanbul'daki anlaşmaları reddetmesini ancak bu şekilde haklı çıkarabilir" dedi.Beyaz Saray'daki görüşmelerin sonuçları hakkında konuşan Yakovenko, artık Ukrayna'da ateşkes yerine kalıcı barışa ihtiyaç olduğunu kimsenin tartışmayacağını kaydederek, bunun bir barış anlaşması imzalanması ve yeni sınırların tanınması anlamına geldiğinin altını çizdi.Trump'ın Ukrayna'da çözüm için sarf ettiği çabaları da öven Yakovenko, "Donald Trump'ın son derece zorlu diplomatik misyonuna saygı duymamak elde değil. Bu, Avrupa'nın entrikalarına rağmen Ukrayna'da çözümün Kremlin ile Beyaz Saray arasındaki ilişkileri güçlendirmenin aracı ve güvenilir bir yolu haline geldiğini kanıtlıyor. İki lider arasındaki karşılıklı güven giderek güçleniyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/eski-avrupa-parlamentosu-uyesi-collard-zelenskiy-baris-muzakerelerini-engellemeye-calisiyor-1098677956.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr yakovenko, donald trump, ukrayna, rossiya segodnya, vladimir zelenskiy