Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Collard: Zelenskiy barış müzakerelerini engellemeye çalışıyor
Fransız siyasetçi, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Gilbert Collard, Zelenskiy'nin barış müzakerelerini engellemeye çalıştığını söyledi. 19.08.2025
2025-08-19T04:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
washington
kiev
avrupa parlamentosu (ap)
Fransız siyasetçi, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Gilbert Collard, Washington’daki görüşme öncesinde Kiev’in provokasyonlarını değerlendirdi. Gilbert Collard, “Zelenskiy’in, bazı Avrupalı liderlerin desteğiyle, barış müzakerelerini ertelemeye, engellemeye, itibarsızlaştırmaya çalıştığı izlenimi oluşuyor ve bu durum büyük endişe yaratıyor.” dedi. Eski Avrupa Parlamentosu üyesi, mevcut rejimin görünüşe göre çatışmanın sonuçları sayesinde ayakta durduğunu, rejimin iktidarda kalmak için çatışmayı uzatmak isteyen bir görüntü verdiğini ifade etti. Collard, “Zira Zelenskiy sonuçta yeniden seçilmedi, devam eden çatışma sayesinde iktidarda bulunuyor. Onun arkasındaki bütün bir oligarşi de bu çatışma süreci sayesinde pozisyonlarını koruyor gibi görünüyor. Ve muhtemelen, tarihte sıkça olduğu gibi, bu da iktidarı sürdürmenin bir yolu” diye ekledi.
Fransız siyasetçi, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Gilbert Collard, Washington'daki görüşme öncesinde Kiev'in provokasyonlarını değerlendirdi.
Gilbert Collard, "Zelenskiy'in, bazı Avrupalı liderlerin desteğiyle, barış müzakerelerini ertelemeye, engellemeye, itibarsızlaştırmaya çalıştığı izlenimi oluşuyor ve bu durum büyük endişe yaratıyor." dedi.
Eski Avrupa Parlamentosu üyesi, mevcut rejimin görünüşe göre çatışmanın sonuçları sayesinde ayakta durduğunu, rejimin iktidarda kalmak için çatışmayı uzatmak isteyen bir görüntü verdiğini ifade etti.
Collard, "Zira Zelenskiy sonuçta yeniden seçilmedi, devam eden çatışma sayesinde iktidarda bulunuyor. Onun arkasındaki bütün bir oligarşi de bu çatışma süreci sayesinde pozisyonlarını koruyor gibi görünüyor. Ve muhtemelen, tarihte sıkça olduğu gibi, bu da iktidarı sürdürmenin bir yolu" diye ekledi.