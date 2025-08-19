Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Collard: Zelenskiy barış müzakerelerini engellemeye çalışıyor
Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Collard: Zelenskiy barış müzakerelerini engellemeye çalışıyor
Fransız siyasetçi, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Gilbert Collard, Zelenskiy'nin barış müzakerelerini engellemeye çalıştığını söyledi.
Fransız siyasetçi, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Gilbert Collard, Washington’daki görüşme öncesinde Kiev’in provokasyonlarını değerlendirdi. Gilbert Collard, “Zelenskiy’in, bazı Avrupalı liderlerin desteğiyle, barış müzakerelerini ertelemeye, engellemeye, itibarsızlaştırmaya çalıştığı izlenimi oluşuyor ve bu durum büyük endişe yaratıyor.” dedi. Eski Avrupa Parlamentosu üyesi, mevcut rejimin görünüşe göre çatışmanın sonuçları sayesinde ayakta durduğunu, rejimin iktidarda kalmak için çatışmayı uzatmak isteyen bir görüntü verdiğini ifade etti. Collard, “Zira Zelenskiy sonuçta yeniden seçilmedi, devam eden çatışma sayesinde iktidarda bulunuyor. Onun arkasındaki bütün bir oligarşi de bu çatışma süreci sayesinde pozisyonlarını koruyor gibi görünüyor. Ve muhtemelen, tarihte sıkça olduğu gibi, bu da iktidarı sürdürmenin bir yolu” diye ekledi.
Fransız siyasetçi, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Gilbert Collard, Zelenskiy'nin barış müzakerelerini engellemeye çalıştığını söyledi.
Fransız siyasetçi, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Gilbert Collard, Washington’daki görüşme öncesinde Kiev’in provokasyonlarını değerlendirdi.
Gilbert Collard, “Zelenskiy’in, bazı Avrupalı liderlerin desteğiyle, barış müzakerelerini ertelemeye, engellemeye, itibarsızlaştırmaya çalıştığı izlenimi oluşuyor ve bu durum büyük endişe yaratıyor.” dedi.
Eski Avrupa Parlamentosu üyesi, mevcut rejimin görünüşe göre çatışmanın sonuçları sayesinde ayakta durduğunu, rejimin iktidarda kalmak için çatışmayı uzatmak isteyen bir görüntü verdiğini ifade etti.
Collard, “Zira Zelenskiy sonuçta yeniden seçilmedi, devam eden çatışma sayesinde iktidarda bulunuyor. Onun arkasındaki bütün bir oligarşi de bu çatışma süreci sayesinde pozisyonlarını koruyor gibi görünüyor. Ve muhtemelen, tarihte sıkça olduğu gibi, bu da iktidarı sürdürmenin bir yolu” diye ekledi.
