Türk Uzmanlar Trump - Zelenskiy görüşmesine ilişkin: Barış için toprak ve güvenlik konuları çözülmeli

ABD Başkanı Trump Rusya Devlet Başkanı Putin’den sonra Zelenskiy ve AB Ülkelerinin temsilcileriyle görüştü. Görüşmeyi değerlendiren Türk Uzmanlar barış için... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, şubat ayındaki görüşmenin ardından Beyaz Saray'da Zelenskiy’i yeniden ağırladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cuma günü Alaska'da gerçekleşen zirvenin ardından, Trump- Zelenskiy görüşmesine AB liderleri de katıldı. Beyaz saraydaki görüşme öncesinde açıklama yapan ABD Başkanı Trump, 'Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılacak görüşmenin ardından Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için ‘makul bir şans’ bulunuyor’ değerlendirmesini yaparak, Hem Putin hem de Zelenskiy'nin Ukrayna çatışmasının sona ermesini istediğini, barışçıl çözüm çerçevesinde Ukrayna’ya 'çok iyi bir koruma' sağlayacaklarını ve Ukrayna’daki çözümün kesinlikle kalıcı olması gerektiğini belirtti. Trump’ın açıklamasını değerlendiren Türk uzmanlar kalcı barışın sağlanması için toprak takası ve güvenlik garantisi sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. ‘Ukrayna NATO üyesi olmayacak’ Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Putin’in kendi isteklerini dile getirdiğini belirterek şunları söyledi:‘Toprak takası olabilir’ Barışın sağlanması için ikinci faktörün toprak takası konusu olduğunu belirten Doç Dr. Gökçe, bu konuda Rusya’nın bazı kırmızı çizgilerinin olduğuna, onun dışındaki konuların konuşulabileceğine dikkat çekerek şunları belirtti: ‘Avrupalı devletler Rusya karşıtı pozisyonlarını terk etmiyor’ ABD’nin çabalarına karşılık Avrupalı liderlerin savaşı sürdürmekten yanan olduğuna değinen Dış Politika Uzmanı Ferit Temur ise hızlı sonuç alınamayabileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:
ABD Başkanı Trump, şubat ayındaki görüşmenin ardından Beyaz Saray'da Zelenskiy’i yeniden ağırladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cuma günü Alaska'da gerçekleşen zirvenin ardından, Trump- Zelenskiy görüşmesine AB liderleri de katıldı. Beyaz saraydaki görüşme öncesinde açıklama yapan ABD Başkanı Trump, 'Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılacak görüşmenin ardından Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için ‘makul bir şans’ bulunuyor’ değerlendirmesini yaparak, Hem Putin hem de Zelenskiy'nin Ukrayna çatışmasının sona ermesini istediğini, barışçıl çözüm çerçevesinde Ukrayna’ya 'çok iyi bir koruma' sağlayacaklarını ve Ukrayna’daki çözümün kesinlikle kalıcı olması gerektiğini belirtti.
Trump’ın açıklamasını değerlendiren Türk uzmanlar kalcı barışın sağlanması için toprak takası ve güvenlik garantisi sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.
‘Ukrayna NATO üyesi olmayacak’
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Putin’in kendi isteklerini dile getirdiğini belirterek şunları söyledi:
Putin’in en temel isteği, bu savaşın çıkmasına neden olan Ukrayna’nın NATO üyesi yapılmaması. Bu, Rusya’nın siyasi hedefiydi. Her savaşın siyasi ve askeri hedefleri olur. Rusya’nın siyasi hedefi, Ukrayna’nın NATO’ya girmesini engellemekti. Trump da daha önce bu konuda açıklama yapmış ve Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağını söylemişti. Nitekim, Zelenskiy'le yapılan görüşmede de Trump, NATO benzeri bir oluşum olmayacağı yönünde açıklama yaptı. O halde Ukrayna için ne olacak? Ukrayna güvenlik garantisi istiyor. NATO ülkelerini Rusya istemiyor, yani ''NATO olmayacak'' diyor. Bu durumda Birleşmiş Milletler çatısı altında, Rusya’ya yakın ülkelerin de içinde bulunduğu bir barış gücü ya da garantör devletler listesi oluşabilir. Bunun içinde büyük ihtimalle Türkiye'de yer alacaktır. Çünkü Türkiye hem Ukrayna’ya hem Rusya’ya yakın ve Rusya’ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi konumunda. Türkiye’nin bu süreçte izlediği politikanın tutarlılığı da ortaya çıktı. Avrupa ülkeleri, ABD’nin sözüne güvenerek yaptırım uyguladı. Ancak bu yaptırımları ilk delen ve ortadan kaldıran ülke de ABD oldu. Türkiye ise yaptırım uygulamayarak komşusuyla ilişkilerini güçlendirdi. Güvenlik meselesi bu şekilde çözülebilir.
Barışın sağlanması için ikinci faktörün toprak takası konusu olduğunu belirten Doç Dr. Gökçe, bu konuda Rusya’nın bazı kırmızı çizgilerinin olduğuna, onun dışındaki konuların konuşulabileceğine dikkat çekerek şunları belirtti:
Toprak konusunda ise Kırım’ın masaya dahi gelmeyeceği açıktır. Bu, Rusya’nın kırmızı çizgisidir. Ancak Donbass bölgesi Rusya’nın elinde kalacaktır. Bunun dışındaki bazı bölgelerden, örneğin Herson veya Zaporijya’dan, Rusya geri çekilebilir. Fakat Donbass’ı kesinlikle bırakmaz. Bununla birlikte, Kırım’a ulaşan kara koridorunu elinde tutmak isteyecektir. Dolayısıyla Ukrayna bir toprak kaybı yaşayacak. Çünkü savaşın çıkmasına sebep olan durum kendi politikalarıydı. Rusya sahada başarı elde etti. Trump da bu konuda “Rusya bugüne kadar savaşta elde ettiği topraklardan hiçbir zaman geri çekilmedi” açıklamasını yapmıştı. Zelenskiy’e bu çerçevede teklifler sunulmuştur ve mutlaka bunları değerlendirecektir. Donbass bölgesi öncelikli mesele olacak. 2014 Minsk Anlaşması çerçevesinde Ukrayna’nın zaten bu bölgelere özerklik tanıması gerekiyordu. Rusya şimdi “Sen özerklik vermedin, ben ele geçirerek bunu sağladım” diyor. Bundan sonra geri adım atmayacaktır. Ukrayna savaşa girerek hem toprak kaybetti hem de bu bölgelerin özerklik kazanmasını hızlandırdı.
‘Avrupalı devletler Rusya karşıtı pozisyonlarını terk etmiyor’
ABD’nin çabalarına karşılık Avrupalı liderlerin savaşı sürdürmekten yanan olduğuna değinen Dış Politika Uzmanı Ferit Temur ise hızlı sonuç alınamayabileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:
Ukrayna savaşının başından bu yana İngiltere öncülüğündeki çoğu Avrupa ülkesi Zelenskiy yönetimine Rusya'ya karşı sıcak çatışmayı sürdürmesi noktasında askeri, mali ve siyasi nitelikli açık ve yoğun bir destek vermektedir. Bu desteğin temelinde Rus askeri gücünün Ukrayna coğrafyasında oyalanarak jeopolitik açıdan Rus nüfuzunun burada sınırlandırılması amacının yattığı öne sürülebilir. Trump yönetimi ise Ukrayna - Rusya savaşına geleneksel Amerikan dış politika yaklaşımının ötesinde eğilmektedir. Buna göre Amerikan ulusal çıkarları bakımından birincil dış güvenlik tehdidi Rusya değil, Çin'dir. Bu nedenle geniş Avrasya hinterlandında belirli jeo-stratejik noktalarda kontrollü gerginlik alanları yaratarak Çin'in küresel bir aktör olma yolundaki en önemli jeopolitik, jeo-ekonomik ve jeo-kültürel genişleme potansiyelini dizginlemeyi öncelemek esastır. Bu zorlu süreçte muhtemelen Trump yönetimi Rusya'yı yanına almaya dönük orta ve uzun vadeli bir stratejik kurgu içerisindedir Ancak Zelenskiy yönetiminin Trump yönetiminin tüm baskısına rağmen Rusya karşısında toprak tavizi dahil Kremlin'in şartlarına yönelik ne kadar uzlaşmacı yaklaşacağı henüz belirsizliğini korumakta. Zira İngiltere'yle diğer Avrupalı devletlerin Rusya karşıtı pozisyonlarını terk etmeleri bugünkü koşullarda pek kolay gözükmüyor. Bu yüzden Rusya - Ukrayna krizinin kalıcı nitelikli bir hızlı çözümünü beklemek için aceleci davranmamanın en doğru tutum olacağı kanaatindeyim.