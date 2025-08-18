Türk Uzmanlar Trump - Zelenskiy görüşmesine ilişkin: Barış için toprak ve güvenlik konuları çözülmeli

Putin’in en temel isteği, bu savaşın çıkmasına neden olan Ukrayna’nın NATO üyesi yapılmaması. Bu, Rusya’nın siyasi hedefiydi. Her savaşın siyasi ve askeri hedefleri olur. Rusya’nın siyasi hedefi, Ukrayna’nın NATO’ya girmesini engellemekti. Trump da daha önce bu konuda açıklama yapmış ve Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağını söylemişti. Nitekim, Zelenskiy'le yapılan görüşmede de Trump, NATO benzeri bir oluşum olmayacağı yönünde açıklama yaptı. O halde Ukrayna için ne olacak? Ukrayna güvenlik garantisi istiyor. NATO ülkelerini Rusya istemiyor, yani ''NATO olmayacak'' diyor. Bu durumda Birleşmiş Milletler çatısı altında, Rusya’ya yakın ülkelerin de içinde bulunduğu bir barış gücü ya da garantör devletler listesi oluşabilir. Bunun içinde büyük ihtimalle Türkiye'de yer alacaktır. Çünkü Türkiye hem Ukrayna’ya hem Rusya’ya yakın ve Rusya’ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi konumunda. Türkiye’nin bu süreçte izlediği politikanın tutarlılığı da ortaya çıktı. Avrupa ülkeleri, ABD’nin sözüne güvenerek yaptırım uyguladı. Ancak bu yaptırımları ilk delen ve ortadan kaldıran ülke de ABD oldu. Türkiye ise yaptırım uygulamayarak komşusuyla ilişkilerini güçlendirdi. Güvenlik meselesi bu şekilde çözülebilir.