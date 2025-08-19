https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/ukraynada-orduyu-besleyen-bir-rafineri-vuruldu-1098690309.html

Ukrayna’da orduyu besleyen bir rafineri vuruldu

Kiev rejiminin terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’da orduyu besleyen bir rafinerinin vurulduğunu bildirildi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna ordusunun Donbass’taki birimlerini besleyen bir rafineriye yönelik grup saldırısı düzenledi. Hedefin imha edildiği kaydedildi.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler son bir gün içerisinde bin 370 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken bir tank ve 17 zırhlı savaş aracını da imha etti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 117 uçak tipi İHA’sını vurdu.

