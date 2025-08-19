Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/ukraynada-orduyu-besleyen-bir-rafineri-vuruldu-1098690309.html
Ukrayna'da orduyu besleyen bir rafineri vuruldu
Ukrayna’da orduyu besleyen bir rafineri vuruldu
Kiev rejiminin terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna'da orduyu besleyen bir rafinerinin vurulduğunu bildirildi.
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna ordusunun Donbass’taki birimlerini besleyen bir rafineriye yönelik grup saldırısı düzenledi. Hedefin imha edildiği kaydedildi.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler son bir gün içerisinde bin 370 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken bir tank ve 17 zırhlı savaş aracını da imha etti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 117 uçak tipi İHA’sını vurdu.
rusya
ukrayna
donbass
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna’da orduyu besleyen bir rafineri vuruldu

12:45 19.08.2025 (güncellendi: 12:48 19.08.2025)
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
Abone ol
Kiev rejiminin terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’da orduyu besleyen bir rafinerinin vurulduğunu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna ordusunun Donbass’taki birimlerini besleyen bir rafineriye yönelik grup saldırısı düzenledi. Hedefin imha edildiği kaydedildi.
Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler son bir gün içerisinde bin 370 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken bir tank ve 17 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 117 uçak tipi İHA’sını vurdu.
