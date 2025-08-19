https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/ukraynada-orduyu-besleyen-bir-rafineri-vuruldu-1098690309.html
Ukrayna’da orduyu besleyen bir rafineri vuruldu
Ukrayna’da orduyu besleyen bir rafineri vuruldu
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’da orduyu besleyen bir rafinerinin vurulduğunu bildirildi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T12:45+0300
2025-08-19T12:45+0300
2025-08-19T12:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095648155_0:36:1151:683_1920x0_80_0_0_6ffc993d143eacdd2078476fafc23bde.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna ordusunun Donbass’taki birimlerini besleyen bir rafineriye yönelik grup saldırısı düzenledi. Hedefin imha edildiği kaydedildi.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler son bir gün içerisinde bin 370 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken bir tank ve 17 zırhlı savaş aracını da imha etti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 117 uçak tipi İHA’sını vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/rusyanin-sartlari-kabul-edilmeden-cozum-mumkun-degil-1098685939.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095648155_97:0:1053:717_1920x0_80_0_0_8d0d8f37a6589d5c0ab04548705e2721.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’da orduyu besleyen bir rafineri vuruldu
12:45 19.08.2025 (güncellendi: 12:48 19.08.2025)
Kiev rejiminin terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’da orduyu besleyen bir rafinerinin vurulduğunu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna ordusunun Donbass’taki birimlerini besleyen bir rafineriye yönelik grup saldırısı düzenledi. Hedefin imha edildiği kaydedildi.
Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler son bir gün içerisinde bin 370 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirirken bir tank ve 17 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 117 uçak tipi İHA’sını vurdu.