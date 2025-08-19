https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/rusyanin-sartlari-kabul-edilmeden-cozum-mumkun-degil-1098685939.html

‘Rusya’nın şartları kabul edilmeden çözüm mümkün değil’

Sırbistan Parlamentosu üyesi, askeri uzman Mitar Kovaç, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.Kovaç, “Küreselci Avrupa elitini barışın iyi bir seçenek olduğuna ikna etmenin kolay olacağına inanmıyorum, çünkü Ukrayna krizini maddi olarak ve silah tedarikiyle körükleyenler onlar. ABD’nin onların mecrasına geri dönüp, Biden ve meslektaşları döneminde olduğu gibi eski stratejinin öncüsü haline gelmemesi önemli” ifadesini kullandı.Küreselcilerin düşüncesinin, kendi stratejileri doğrultusunda, hedefe ulaşılana kadar, yani Rusya'ya karşı askeri zafer elde edilene kadar savaşın sonsuza kadar devam etmesi olduğunu dile getiren Sırp politikacı, şunu dedi:Putin ve Trump'ın önemli stratejik hamlelerinin, güven oluşturmaya ve uzlaşıya varılan bir çözüme ulaşmaya yönelik olacağına inandığını söyleyen Kovaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

