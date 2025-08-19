https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/ukraynada-olasi-cozumu-1944-moskova-ateskesi-antlasmasina-benzeten-stubba-zaharovadan-tepki-1098688827.html

Ukrayna'da olası çözümü 1944 Moskova Ateşkesi Antlaşması'na benzeten Stubb'a Zaharova'dan tepki

Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Ukrayna'da çözüm bağlamında 1944 Moskova Ateşkes Antlaşması'nı anımsatan Stubb, Zaharova'nın tepkisini çekti. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olası Ukrayna anlaşmasını 1944'te SSCB ile Finlandiya arasında imzalanan Moskova Ateşkesi Antlaşması'na benzeten Fin Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb'ın açıklamasını kınadı.Stubb'ın dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasındaki görüşmede 2025'te Ukrayna çatışmasının çözümünün tıpkı 1944'te olduğu gibi bulunacağını söylemesini eleştiren Zaharova, "Stubb'ın söylediği sözün ne anlama geldiğini anlayıp anlamadığı büyük bir soru işareti" dedi.2. Dünya Savaşı sırasında Finlandiya'nın Nazi Almanyası safında Sovyetler Birliği'ne karşı savaştığını, Leningrad kuşatmasına ve işgal altındaki Sovyet topraklarında toplama kamplarının kurulmasına katıldığını hatırlatan Zaharova, Fin Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği 'etkileşim deneyiminin' 3. Reich'ın desteklenmesi ve sivillere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olduğunun altını çizdi.Zaharova, Finlandiya'nın 1944'te Moskova Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak tutumunu değiştirdiğini, ancak bunu yalnızca Kızıl Ordu'nun Almanya ve müttefiklerine karşı muzaffer bir taarruz başlatması sonrasında yaptığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:1944 Moskova Ateşkes AntlaşmasıAntlaşma, 19 Eylül 1944'te Finlandiya ile Sovyetler Birliği ve Birleşik Krallık arasında imzalandı.Antlaşma uyarınca Finlandiya ile Sovyetler Birliği arasındaki çatışmaların sona ermesi kabul edildi.Finlandiya, 1940 Moskova Barış Antlaşması’yla Sovyetler’e bırakılan toprakları (Karelya, Ladoga Gölü çevresi vb.) kalıcı olarak kaybetti. Ayrıca Petsamo bölgesini de Sovyetler’e bıraktı. Ayrıca Finlandiya, Sovyetler Birliği’ne yaklaşık 300 milyon dolar savaş tazminatı ödemeyi kabul etti.Bunların yanı sıra Nazi yanlısı örgütler yasaklandı ve sorumlular yargılandı. Finlandiya’da Sovyet denetimli bir Ateşkes Denetim Komisyonu kuruldu.Bu anlaşma, Finlandiya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan çıkmasını sağladı ve ülkenin Sovyetler Birliği ile ilişkilerinde Soğuk Savaş boyunca belirleyici bir çerçeve oluşturdu.

