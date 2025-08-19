Ukrayna'da olası çözümü 1944 Moskova Ateşkesi Antlaşması'na benzeten Stubb'a Zaharova'dan tepki
© AP Photo美国总统特朗普、乌克兰总统泽连斯基与欧洲多国及欧盟、北约领导人在白宫的正式会晤
© AP Photo
Abone ol
Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Ukrayna'da çözüm bağlamında 1944 Moskova Ateşkes Antlaşması'nı anımsatan Stubb, Zaharova'nın tepkisini çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olası Ukrayna anlaşmasını 1944'te SSCB ile Finlandiya arasında imzalanan Moskova Ateşkesi Antlaşması'na benzeten Fin Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb'ın açıklamasını kınadı.
Stubb'ın dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasındaki görüşmede 2025'te Ukrayna çatışmasının çözümünün tıpkı 1944'te olduğu gibi bulunacağını söylemesini eleştiren Zaharova, "Stubb'ın söylediği sözün ne anlama geldiğini anlayıp anlamadığı büyük bir soru işareti" dedi.
2. Dünya Savaşı sırasında Finlandiya'nın Nazi Almanyası safında Sovyetler Birliği'ne karşı savaştığını, Leningrad kuşatmasına ve işgal altındaki Sovyet topraklarında toplama kamplarının kurulmasına katıldığını hatırlatan Zaharova, Fin Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği 'etkileşim deneyiminin' 3. Reich'ın desteklenmesi ve sivillere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olduğunun altını çizdi.
Zaharova, Finlandiya'nın 1944'te Moskova Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak tutumunu değiştirdiğini, ancak bunu yalnızca Kızıl Ordu'nun Almanya ve müttefiklerine karşı muzaffer bir taarruz başlatması sonrasında yaptığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Stubb'ın dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler arasındaki görüşmede 2025'te Ukrayna çatışmasının çözümünün tıpkı 1944'te olduğu gibi bulunacağını söylemesini eleştiren Zaharova, "Stubb'ın söylediği sözün ne anlama geldiğini anlayıp anlamadığı büyük bir soru işareti" dedi.
2. Dünya Savaşı sırasında Finlandiya'nın Nazi Almanyası safında Sovyetler Birliği'ne karşı savaştığını, Leningrad kuşatmasına ve işgal altındaki Sovyet topraklarında toplama kamplarının kurulmasına katıldığını hatırlatan Zaharova, Fin Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği 'etkileşim deneyiminin' 3. Reich'ın desteklenmesi ve sivillere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olduğunun altını çizdi.
Zaharova, Finlandiya'nın 1944'te Moskova Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak tutumunu değiştirdiğini, ancak bunu yalnızca Kızıl Ordu'nun Almanya ve müttefiklerine karşı muzaffer bir taarruz başlatması sonrasında yaptığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dolayısıyla, eğer Stubb 1944'teki gibi davranmaya karar verdiyse, o zaman yakın dönemdeki Nazi müttefiklerine karşı harekete geçmeli ve Kiev rejimini vurmaya başlamalıdır."
1944 Moskova Ateşkes Antlaşması
Antlaşma, 19 Eylül 1944'te Finlandiya ile Sovyetler Birliği ve Birleşik Krallık arasında imzalandı.
Antlaşma uyarınca Finlandiya ile Sovyetler Birliği arasındaki çatışmaların sona ermesi kabul edildi.
Finlandiya, 1940 Moskova Barış Antlaşması’yla Sovyetler’e bırakılan toprakları (Karelya, Ladoga Gölü çevresi vb.) kalıcı olarak kaybetti. Ayrıca Petsamo bölgesini de Sovyetler’e bıraktı. Ayrıca Finlandiya, Sovyetler Birliği’ne yaklaşık 300 milyon dolar savaş tazminatı ödemeyi kabul etti.
Bunların yanı sıra Nazi yanlısı örgütler yasaklandı ve sorumlular yargılandı. Finlandiya’da Sovyet denetimli bir Ateşkes Denetim Komisyonu kuruldu.
Bu anlaşma, Finlandiya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan çıkmasını sağladı ve ülkenin Sovyetler Birliği ile ilişkilerinde Soğuk Savaş boyunca belirleyici bir çerçeve oluşturdu.
Antlaşma uyarınca Finlandiya ile Sovyetler Birliği arasındaki çatışmaların sona ermesi kabul edildi.
Finlandiya, 1940 Moskova Barış Antlaşması’yla Sovyetler’e bırakılan toprakları (Karelya, Ladoga Gölü çevresi vb.) kalıcı olarak kaybetti. Ayrıca Petsamo bölgesini de Sovyetler’e bıraktı. Ayrıca Finlandiya, Sovyetler Birliği’ne yaklaşık 300 milyon dolar savaş tazminatı ödemeyi kabul etti.
Bunların yanı sıra Nazi yanlısı örgütler yasaklandı ve sorumlular yargılandı. Finlandiya’da Sovyet denetimli bir Ateşkes Denetim Komisyonu kuruldu.
Bu anlaşma, Finlandiya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan çıkmasını sağladı ve ülkenin Sovyetler Birliği ile ilişkilerinde Soğuk Savaş boyunca belirleyici bir çerçeve oluşturdu.