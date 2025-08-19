https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/trump-zelenskiy-zirvesinde-ilginc-anlar-tesekkur-yagmuru-harita-krizi-ve-acik-unutulan-mikrofonlar-1098686663.html
Trump-Zelenskiy zirvesinde ilginç anlar: Teşekkür yağmuru, harita krizi ve açık unutulan mikrofonlar geceye damga vurdu
Trump-Zelenskiy zirvesinde ilginç anlar: Teşekkür yağmuru, harita krizi ve açık unutulan mikrofonlar geceye damga vurdu
ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy'nin Washington'daki zirvesi ilginç görüntülere sahne oldu. Zelenskiy'nin 1 dakikada 7 kez, toplam ise kameralara...
Trump-Zelenskiy zirvesinde ilginç anlar: Teşekkür yağmuru, harita krizi ve açık unutulan mikrofonlar geceye damga vurdu
12:00 19.08.2025 (güncellendi: 12:12 19.08.2025)
ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy’nin Washington’daki zirvesi ilginç görüntülere sahne oldu. Zelenskiy’nin 1 dakikada 7 kez, toplam ise kameralara yansıyan 11 kez teşekkür etmesi, masadaki tartışmalı harita, kravatlı sürpriz ve Trump’ın Macron’a mikrofon kapalıyken fısıldadığı sözler, toplantıya damga vurdu.
Daha önce Zelenskiy hakkında, “Ukrayna’ya milyarlarca yardım gönderdik, bir kere teşekkür etmedi” çıkışında bulunan Trump, bu kez farklı bir tabloyla karşılaştı.
Zirvede Zelenskiy’nin Trump’a tam 11 kez teşekkür ettiği hesaplandı.
Masada toprak pazarlığı iddiası
İkilinin özel görüşmesinden sızan bir fotoğraf, gündemi hareketlendirdi. Görüntüde masada, “anlaşmazlık bölgeleri”nin işaretlendiği bir harita olduğu görüldü. İddialara göre Trump, Zelenskiy ile Ukrayna’nın kaybettiği bölgeler üzerinden toprak pazarlığı yaptı.
Zelenskiy dört yıl sonra kravat taktı
Trump’ın daha önce “takım elbise giymediğin sürece görüşmem” şartı, uzun süre tartışma yaratmıştı.
Zirvede Zelenskiy, yaklaşık dört yıl aradan sonra ilk kez kravat ve takım elbiseyle Trump’ın karşısına çıktı.
Meloni’nin yüz ifadeleri sosyal medyada gündem oldu
Toplantıya AB ve NATO liderleri de katıldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin yüz ifadeleri kameralara sık sık yansıdı. Meloni’nin tepkileri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Trump’ın Macron’a fısıldadığı sözler
Basın mensuplarının gözü önünde mikrofonun kapalı olduğunu sanan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yaklaşarak, “Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor. Bence benim için yapmak istiyor, kulağa çılgınca gelse de…” dedi.
Macron’un bu sözlere kuşkuyla yaklaştığı ve zirve boyunca moralinin bozuk olduğu gözlendi.
Diplomasi kulislerine damga vuran zirve
Teşekkür yağmurundan tartışmalı haritaya, kravatlı sürprizden kulis fısıltılarına kadar birçok detayın yaşandığı zirve, uluslararası diplomasinin seyrine dair ipuçları verdi.