Trump: Zelenskiy, toprak tavizi konusunda esneklik göstermeli

Trump, çözüm için toprak tavizi verilmesi gerektiğini belirterek Zelenskiy'i buna hazır olmaya çağırdı. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümü için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e esneklik konusunda mesaj gönderdi.Çatışmanın çözüme bağlanması için Kiev'in toprak konusunda taviz vermesi gerektiğini belirten Trump, Zelenskiy'in esneklik göstermesi gerektiğinin altını çizdi ve Avrupalı liderlerin bu fikre anlayışla yaklaştığını anlattı.'Olası Putin-Zelenskiy görüşmesine katılmayı planlamıyorum'ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy arasında görüşme organize etmek için çalıştığını aktaran Trump, çözümle ilgili kararı Putin ve Zelenskiy alacağı için iki politikacı arasında yapılacak olası görüşmeye katılmayı planlamadığını ifade etti.'Ben olduğum sürece Ukrayna'da ABD askeri bulunmayacak'Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya askerlerini konuşlandırmak istediğini de belirten Trump, bu durumun Rusya'yla sorun yaratmayacağını savundu. Ayrıca kendisi görevde olduğu sürece Ukrayna'da ABD askeri bulunmayacağını mesajını verdi.'Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesi gibi Kiev'in NATO'ya girmesi de imkansız'ABD Başkanı Trump, nasıl ki Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesi imkansızsa, Kiev'in NATO üyesi olmasının da mümkün olmadığını bir kez daha vurguladı.Trump'ın bu konudaki açıklamaları şöyle:'Rusya büyük bir askeri ulus'Trump, Batı'nın hoşuna gitsin ya da gitmesin, Rusya'nın büyük bir askeri güç olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

