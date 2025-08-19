https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/trump-zelenskiy-toprak-tavizi-konusunda-esneklik-gostermeli-1098695605.html
Trump: Zelenskiy, toprak tavizi konusunda esneklik göstermeli
15:34 19.08.2025 (güncellendi: 15:50 19.08.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümü için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e esneklik konusunda mesaj gönderdi.
Çatışmanın çözüme bağlanması için Kiev'in toprak konusunda taviz vermesi gerektiğini belirten Trump, Zelenskiy'in esneklik göstermesi gerektiğinin altını çizdi ve Avrupalı liderlerin bu fikre anlayışla yaklaştığını anlattı.
'Olası Putin-Zelenskiy görüşmesine katılmayı planlamıyorum'
ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy arasında görüşme organize etmek için çalıştığını aktaran Trump, çözümle ilgili kararı Putin ve Zelenskiy alacağı için iki politikacı arasında yapılacak olası görüşmeye katılmayı planlamadığını ifade etti.
'Ben olduğum sürece Ukrayna'da ABD askeri bulunmayacak'
Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya askerlerini konuşlandırmak istediğini de belirten Trump, bu durumun Rusya'yla sorun yaratmayacağını savundu. Ayrıca kendisi görevde olduğu sürece Ukrayna'da ABD askeri bulunmayacağını mesajını verdi.
'Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesi gibi Kiev'in NATO'ya girmesi de imkansız'
ABD Başkanı Trump, nasıl ki Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesi imkansızsa, Kiev'in NATO üyesi olmasının da mümkün olmadığını bir kez daha vurguladı.
Trump'ın bu konudaki açıklamaları şöyle:
Ukrayna gelip Kırım'ı geri istiyoruz dedi, ama bu pek de hoş karşılanmadı, zira bu 12 yıl önceydi. Rusya'nın orada Putin'den çok önce yapılan bir denizaltı üssü var. Bir diğer söyledikleri ise NATO üyesi olmak istedikleriydi. Ancak bunların ikisi de imkansızdı çünkü yine Putin'den çok önce, Rusya ve Sovyetler Birliği için bunun yanıtı kesinlikle hayırdı. Rusya, "Sınırımızda sözde bir düşman veya rakip görmek istemiyoruz" dedi. Haklıydılar. Yine de [Ukrayna] ABD ile birlikte hareket etti ve 'bizi NATO'ya alın' dedi.
'Rusya büyük bir askeri ulus'
Trump, Batı'nın hoşuna gitsin ya da gitmesin, Rusya'nın büyük bir askeri güç olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya büyük bir askeri ulus. Biliyorsunuz, insanlar beğensin ya da beğenmesin, güçlü bir ulus. Çok daha büyük bir ulus. Bu, başlatılması gereken bir savaş değil. Bunu yapmazsınız. Kendinizden on kat daha büyük bir ulusa kafa tutmazsınız.