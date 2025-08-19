'Trump, Ukrayna krizinin kalıntılarını Avrupa'nın omuzlarına yükledi'

Türkiye
SON DAKİKA | Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek havalimanında gözaltına alındı: Yurt dışından döndü
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/trump-ukrayna-krizinin-kalintilarini-avrupanin-omuzlarina-yukledi-1098693280.html
Sputnik Türkiye
Trump'ın Ukrayna ve Avrupa'ya "Bu sizin meseleniz" mesajını verdiğini belirten Fransız gazeteci Borguet, Macron'un tutumunu da eleştirdi.
Fransız gazeteci Jacques-Marie Bourget, dün Beyaz Saray'da yapılan toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlere açık bir mesaj verdiğini kaydetti.Sputnik'e demeç veren Bourget, "Dünkü görüşme, fiiliyatta Ukrayna çatışmasının kalıntılarını Avrupa'nın omuzlarına yükleyen bir toplantıydı. ABD'nin verdiği mesaj, 'Bu sizin meseleniz, kendiniz çözün. Patriot füzeleri için 100 milyar dolar ödemeniz gerekiyor, birçok şey için para ödemeniz, elinizi cebinize atmanız gerekiyor. Biz iş yapmaya, yani Patriot satmaya hazırız, ancak bu işe tek kuruş bile yatırmayacağız' şeklindeydi" ifadelerini kullandı.'Putin savaşın bitmesini istiyor'Liderlerin dile getirdiği iyimserliğin altını bir hayli dolu bulduğunu anlatan Bourget, "Zira Zelenskiy güvenilirliğini yitirdi ve birlikleri tükendi. Vladimir Putin savaşın bitmesini istiyor ve ticari ilişkileri tercih ediyor. Trump ise öncelikle iş dünyasıyla ilgileniyor ve barış elçisi olmak istiyor. Dolayısıyla mevcut durum çatışmanın sona ermesi için elverişli görünüyor" diye konuştu. 'Macron sorumsuzluk yapıyor'Sadece Emmanuel Macron gibi politikacıların kendi köşelerinde inatla "Bu nasıl mümkün olabilir ki? Sonuçta Fransa bir noktada Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduğunu açıkladı" diye sayıklamaya devam ettiğini belirten Fransız gazeteci, "Fransızların Sahel'de halihazırda yenilgiye uğratıldığı ve Afrika'dan kovulduğu düşünüldüğünde, bu kesinlikle saçma. Bu yüzden Ruslarla nasıl savaşacağımızı veya Ukraynalıları kendi topraklarında nasıl destekleyeceğimizi tahayyül bile edemiyorum. Bu kesinlikle sorumsuzluk" ifadelerini kullandı. Bourget, "Macron'un ve genel olarak Avrupa'nın amacı bir zamanlar olduğu gibi kenara itilmek değil, ilgi odağı olmak. Trump'ın onları dışlama biçimi Avrupa için bir utançtır" diye ekledi.
Abone ol
Trump'ın Ukrayna ve Avrupa'ya "Bu sizin meseleniz" mesajını verdiğini belirten Fransız gazeteci Borguet, Macron'un tutumunu da eleştirdi.
Fransız gazeteci Jacques-Marie Bourget, dün Beyaz Saray'da yapılan toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlere açık bir mesaj verdiğini kaydetti.

Sputnik'e demeç veren Bourget, "Dünkü görüşme, fiiliyatta Ukrayna çatışmasının kalıntılarını Avrupa'nın omuzlarına yükleyen bir toplantıydı. ABD'nin verdiği mesaj, 'Bu sizin meseleniz, kendiniz çözün. Patriot füzeleri için 100 milyar dolar ödemeniz gerekiyor, birçok şey için para ödemeniz, elinizi cebinize atmanız gerekiyor. Biz iş yapmaya, yani Patriot satmaya hazırız, ancak bu işe tek kuruş bile yatırmayacağız' şeklindeydi" ifadelerini kullandı.

'Putin savaşın bitmesini istiyor'

Liderlerin dile getirdiği iyimserliğin altını bir hayli dolu bulduğunu anlatan Bourget, "Zira Zelenskiy güvenilirliğini yitirdi ve birlikleri tükendi. Vladimir Putin savaşın bitmesini istiyor ve ticari ilişkileri tercih ediyor. Trump ise öncelikle iş dünyasıyla ilgileniyor ve barış elçisi olmak istiyor. Dolayısıyla mevcut durum çatışmanın sona ermesi için elverişli görünüyor" diye konuştu.

'Macron sorumsuzluk yapıyor'

Sadece Emmanuel Macron gibi politikacıların kendi köşelerinde inatla "Bu nasıl mümkün olabilir ki? Sonuçta Fransa bir noktada Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduğunu açıkladı" diye sayıklamaya devam ettiğini belirten Fransız gazeteci, "Fransızların Sahel'de halihazırda yenilgiye uğratıldığı ve Afrika'dan kovulduğu düşünüldüğünde, bu kesinlikle saçma. Bu yüzden Ruslarla nasıl savaşacağımızı veya Ukraynalıları kendi topraklarında nasıl destekleyeceğimizi tahayyül bile edemiyorum. Bu kesinlikle sorumsuzluk" ifadelerini kullandı.

Bourget, "Macron'un ve genel olarak Avrupa'nın amacı bir zamanlar olduğu gibi kenara itilmek değil, ilgi odağı olmak. Trump'ın onları dışlama biçimi Avrupa için bir utançtır" diye ekledi.
