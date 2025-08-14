https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/turk-giyim-devi-satiliyor-aydinli-giyim-grubu-sirketleri-paylari-satisa-cikarildi-1098585743.html

Türk giyim devi satılıyor: Aydınlı Giyim Grubu şirketleri payları satışa çıkarıldı

Türk giyim devi satılıyor: Aydınlı Giyim Grubu şirketleri payları satışa çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarını satışa sundu. 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T10:18+0300

2025-08-14T10:18+0300

2025-08-14T10:18+0300

ekonomi̇

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

hazine

tmsf

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/08/1066737087_780:0:3980:1800_1920x0_80_0_0_cbedf5fbfbf4565c0e9b7369c3b7052e.jpg

Türk giyim devi satılıyor. TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarını birlikte satışa çıkardı.Resmi Gazete'deTMSF'nin Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarının satış ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Hazine mülkiyetinde bulunan Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret AŞ, Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ payları kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuldu.İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira, katılım teminatı 1 milyar 200 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 2 milyon lira olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/tmsfden-yeni-satis-ozcay-iplik-tekstil-satisa-cikarildi-1098529809.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aydınlı giyim grubu