Suriyeli Siyaset Bilimci Alaa Al-Asfari: Batı Avrupa ve Zelenskiy barıştan yana değil

Suriyeli siyaset bilimci Alaa Al-Asfari, Ukrayna’nın son saldırılarını değerlendirerek, Batı Avrupa ve Zelenskiy'nin barıştan yana olmadığını söyledi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Suriyeli siyaset bilimci Alaa Al-Asfari, Zelenskiy ile Trump’ın yapacağı görüşme öncesinde Ukrayna’nın son saldırılarını değerlendirdi.Alaa Al-Asfari, “Ukrayna, Batı Avrupa ülkeleriyle birlikte baskıyı artırmaya çalışıyor. Amaç, Rusya’yı Ukrayna’ya yeni saldırılara sürüklemek. Bu ise sonrasında ABD’yi müdahale etmeye ve Rusya’ya sert yaptırımlar uygulamaya zorlayacak” dedi.Siyaset bilimci, etkili Batı Avrupalı oligarşik çevrelerin Zelenskiy ile birlikte çatışmayı bitirmeye ve barışı tesis etmeye istekli olmadığını, özellikle de Trump ile Putin’in görüşmesinden sonra bunun daha net görüldüğünü ifade etti.Al-Asfari, “Trump, Rus fikirlerine onay verdi ve Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi yoluyla çözüm bulunabileceğine işaret ederek ancak bazı Avrupa ülkeleri bu sürece engel olmak için kaos çıkarmaya çalışabilir” diye ekledi.

