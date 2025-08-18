Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/jeopolitik-analist-gourdon-trump-rusyanin-ateskes-degil-kesin-bir-baris-anlasmasi-istedigini-1098676833.html
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
ukrayna
rusya
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/analist-dr-marco-marsili-washington-zirvesi-ukraynanin-terk-edildigini-gosteriyor-1098676602.html
ukrayna
rusya
Jeopolitik Analist Gourdon: Trump, Rusya'nın ateşkes değil kesin bir barış anlaşması istediğini biliyor

23:57 18.08.2025
Jeopolitik analist Come Carpentier de Gourdon, "Rusya’nın ateşkes değil kesin bir barış anlaşması istediğini biliyor" dedi.
Jeopolitik analist Come Carpentier de Gourdon, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy’in Oval Ofis’teki görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Come Carpentier de Gourdon, “Trump artık, Putin ile görüştükten ve Ruslardan bunu birkaç kez duyduktan sonra, ateşkesin Rusya için kabul edilemez olduğunu biliyor. Basit nedeni şu: Ukrayna ve Ukrayna’nın Avrupa müttefikleri ateşkesi kullanarak yeniden silahlanacak, yeni bir taarruza hazırlanacak ve pozisyonlarını güçlendireceklerdi. Bu nedenle Putin, Trump’ı tek çözümün kesin bir barış anlaşması olduğunu ikna etmiş gibi görünüyor” dedi.
Come Carpentier de Gourdon, “Elbette bu, Avrupalıların hoşuna gitmiyor çünkü böyle bir anlaşma Ukrayna’yı mevcut durumları, yani sahadaki oldukça olumsuz koşulları kabul etmeye zorlayacak. Avrupalılar, ateşkesin zaman kazandıracağını ve eğer Ukrayna bir şekilde kendi konumunu sahada güçlendirebilirse, gelecekte bazı yeni düzenlemeler yapılabileceğini umuyorlardı. Tüm bunlar gerçekçi değil ancak Trump, bu yönde hiçbir umut olmadığını açıkça anlıyorifadelerini kullandı.
Zelenskiy - Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Analist Dr. Marco Marsili: Washington zirvesi, Ukrayna'nın terk edildiğini gösteriyor
23:33
