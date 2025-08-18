https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/jeopolitik-analist-gourdon-trump-rusyanin-ateskes-degil-kesin-bir-baris-anlasmasi-istedigini-1098676833.html

Jeopolitik Analist Gourdon: Trump, Rusya’nın ateşkes değil kesin bir barış anlaşması istediğini biliyor

Jeopolitik Analist Gourdon: Trump, Rusya’nın ateşkes değil kesin bir barış anlaşması istediğini biliyor

Jeopolitik analist Come Carpentier de Gourdon, "Rusya’nın ateşkes değil kesin bir barış anlaşması istediğini biliyor" dedi. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Jeopolitik analist Come Carpentier de Gourdon, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy’in Oval Ofis’teki görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Come Carpentier de Gourdon, “Trump artık, Putin ile görüştükten ve Ruslardan bunu birkaç kez duyduktan sonra, ateşkesin Rusya için kabul edilemez olduğunu biliyor. Basit nedeni şu: Ukrayna ve Ukrayna’nın Avrupa müttefikleri ateşkesi kullanarak yeniden silahlanacak, yeni bir taarruza hazırlanacak ve pozisyonlarını güçlendireceklerdi. Bu nedenle Putin, Trump’ı tek çözümün kesin bir barış anlaşması olduğunu ikna etmiş gibi görünüyor” dedi.Come Carpentier de Gourdon, “Elbette bu, Avrupalıların hoşuna gitmiyor çünkü böyle bir anlaşma Ukrayna’yı mevcut durumları, yani sahadaki oldukça olumsuz koşulları kabul etmeye zorlayacak. Avrupalılar, ateşkesin zaman kazandıracağını ve eğer Ukrayna bir şekilde kendi konumunu sahada güçlendirebilirse, gelecekte bazı yeni düzenlemeler yapılabileceğini umuyorlardı. Tüm bunlar gerçekçi değil ancak Trump, bu yönde hiçbir umut olmadığını açıkça anlıyor” ifadelerini kullandı.

