Arayışı haftalar sürdü: Nişan yüzüğü için 2.3 karatlık elması parkta buldu
Arayışı haftalar sürdü: Nişan yüzüğü için 2.3 karatlık elması parkta buldu
ABD'de bir kadın, Arkansas'taki Crater of Diamonds parkında 2.30 karatlık parlak bir elmas buldu. Dünyanın tek halka açık elmas arama noktasında aylar süren...
Arayışı haftalar sürdü: Nişan yüzüğü için 2.3 karatlık elması parkta buldu
ABD'de bir kadın, Arkansas’taki Crater of Diamonds parkında 2.30 karatlık parlak bir elmas buldu. Dünyanın tek halka açık elmas arama noktasında aylar süren arayış sonunda ortaya çıkan taş, şimdi onun nişan yüzüğünü süslüyor.
31 yaşındaki Micherre Fox isimli kadın, temmuz ayında ABD'nin Arkansas eyaletinde bulunan Crater of Diamonds parkında bir ay boyunca elmas aradı. Son gün, yerde parlayan taş dikkatini çekti ve bunun bir elmas olduğunu fark etti. Fox 'Hiç gerçek bir elmas görmemiştim, ama bu en elmas gibi elmastı' dedi.
Dünyanın tek elmas avı parkı
Crater of Diamonds, dünyanın halka açık tek elmas arama noktası olduğu için yoğun ilgi görüyor. Crater of Diamonds eyalet parkı aslında erozyona uğramış bir volkan kraterinin üzerinde kuruludur ve elmaslar bu kraterin içindeki doğal volkanik kayalardan çıkarlar. Park yüzeyde elmas bulunabilen nadir bölgelerden biri olarak biliniyor ve düzenli yağmurların bu tür keşiflerde etkili rol oynadığı vurgulanıyor.
Son yıllarda doğal elmaslar ve laboratuvar üretimi elmasların fiyatları düşüyor. Bu da gerçek elmas bulmanın değerini ve heyecanını artırıyor.
Ziyaretçiler buldukları taşları eve götürüyor
Ziyaretçiler kendi kazma aletlerini getirebiliyor veya parkta kiralayabiliyor. Bulunan her taş ise ziyaretçiye ait oluyor. Parkın yardımcı müdürü Waymon Cox, 'Doğru yerde doğru zamanda olmak da elmas bulmanın önemli bir parçası' dedi.
Crater of Diamonds’ta şimdiye kadar 75 binden fazla elmas çıkarıldı. Çoğu beyaz, kahverengi veya sarı renkte. En büyük elmas ise 40,23 karat ve Smithsonian’da sergileniyor.