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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/medinskiy-ukrayna-1000-esir-askerini-teslim-almayi-reddediyor-1098408382.html
Medinskiy: Ukrayna, 1000 esir askerini teslim almayı reddediyor
Medinskiy: Ukrayna, 1000 esir askerini teslim almayı reddediyor
Sputnik Türkiye
Rus baş müzakereci Medinskiy, Kiev'in 1000 Ukraynalı savaş esirini almayı reddettiğinin ve bunun takas sürecini yavaşlattığının altını çizdi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T20:47+0300
2025-08-06T20:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir medinskiy
ukrayna
kiev
savaş esiri
rusya
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Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Kiev'in 1000 esir Ukraynalı askeri teslim almayı reddettiğini ve bundan dolayı 3. tur takasın henüz başlamadığını vurguladı.Telegram hesabından açıklama yapan Medinskiy, Kiev'in almayı reddettiği 1000 Ukraynalı esirin fotoğrafını paylaştı.Rus baş müzakereci, "Kiev'in reddettiği 1000 Ukraynalı savaş esiri. Bundan dolayı 2. tur takas zor geçti, 3.'sü ise hala daha başlamadı" dedi.Listede Herson Bölgesi'nden 1984 doğumlu Oleg Medinskiy adında bir esir gördüğünü kaydeden Medinskiy, "Soyadlarımız aynı. Belki de uzaktan akrabam. Bir kez daha doğrulanıyor ki, biz tek bir halkız. Ancak Tanrı'ya şükür, biz Rusya'da kendi esirlerimizi asla 1. ve 2. sınıf diye ayırmakla uğraşmadık" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-kremlindeki-putin-witkoff-gorusmesinde-buyuk-ilerleme-kaydedildi-1098408098.html
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vladimir medinskiy, ukrayna, kiev, savaş esiri, rusya
vladimir medinskiy, ukrayna, kiev, savaş esiri, rusya

Medinskiy: Ukrayna, 1000 esir askerini teslim almayı reddediyor

20:47 06.08.2025
ukrayna esir
ukrayna esir - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
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Rus baş müzakereci Medinskiy, Kiev'in 1000 Ukraynalı savaş esirini almayı reddettiğinin ve bunun takas sürecini yavaşlattığının altını çizdi.
Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Kiev'in 1000 esir Ukraynalı askeri teslim almayı reddettiğini ve bundan dolayı 3. tur takasın henüz başlamadığını vurguladı.

Telegram hesabından açıklama yapan Medinskiy, Kiev'in almayı reddettiği 1000 Ukraynalı esirin fotoğrafını paylaştı.

Rus baş müzakereci, "Kiev'in reddettiği 1000 Ukraynalı savaş esiri. Bundan dolayı 2. tur takas zor geçti, 3.'sü ise hala daha başlamadı" dedi.

Listede Herson Bölgesi'nden 1984 doğumlu Oleg Medinskiy adında bir esir gördüğünü kaydeden Medinskiy, "Soyadlarımız aynı. Belki de uzaktan akrabam. Bir kez daha doğrulanıyor ki, biz tek bir halkız. Ancak Tanrı'ya şükür, biz Rusya'da kendi esirlerimizi asla 1. ve 2. sınıf diye ayırmakla uğraşmadık" ifadelerini kullandı.
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