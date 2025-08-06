https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/medinskiy-ukrayna-1000-esir-askerini-teslim-almayi-reddediyor-1098408382.html

Medinskiy: Ukrayna, 1000 esir askerini teslim almayı reddediyor

Medinskiy: Ukrayna, 1000 esir askerini teslim almayı reddediyor

Sputnik Türkiye

Rus baş müzakereci Medinskiy, Kiev'in 1000 Ukraynalı savaş esirini almayı reddettiğinin ve bunun takas sürecini yavaşlattığının altını çizdi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

vladimir medinskiy

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kiev

savaş esiri

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Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Kiev'in 1000 esir Ukraynalı askeri teslim almayı reddettiğini ve bundan dolayı 3. tur takasın henüz başlamadığını vurguladı.Telegram hesabından açıklama yapan Medinskiy, Kiev'in almayı reddettiği 1000 Ukraynalı esirin fotoğrafını paylaştı.Rus baş müzakereci, "Kiev'in reddettiği 1000 Ukraynalı savaş esiri. Bundan dolayı 2. tur takas zor geçti, 3.'sü ise hala daha başlamadı" dedi.Listede Herson Bölgesi'nden 1984 doğumlu Oleg Medinskiy adında bir esir gördüğünü kaydeden Medinskiy, "Soyadlarımız aynı. Belki de uzaktan akrabam. Bir kez daha doğrulanıyor ki, biz tek bir halkız. Ancak Tanrı'ya şükür, biz Rusya'da kendi esirlerimizi asla 1. ve 2. sınıf diye ayırmakla uğraşmadık" ifadelerini kullandı.

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vladimir medinskiy, ukrayna, kiev, savaş esiri, rusya