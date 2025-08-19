https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/ozlem-cercioglundan-ozgur-ozele-dava-namusuma-laf-etti-1098685289.html
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e dava: 'Namusuma laf etti'
CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi gündemin merkezinde yer almaya devam ediyor. Çerçioğlu, gazeteci Sinan Burhan aracılığıyla yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i mahkemeye verdiğini duyurdu.
Çerçioğlu, “Özgür Özel’i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti” ifadelerini kullandı.
'CHP’den 10 bin kişi istifa etti'
Çerçioğlu, partisinden kopuşların arttığını da belirterek, “CHP’den 10 bin vatandaş istifa etti” dedi. İddiasına göre, kendisine tepki göstermek için çevre illerden belediye başkanları Aydın’a yönlendirildi ve kalabalık oluşturmak için özel bütçeler ayrıldı.
“Civar illerden Aydın’a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, adam toplanıyor” diye konuştu.
Özel’le İstanbul görüşmesi ve imar rantı iddiası
Çerçioğlu, İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı görüşmede Özel’e, Kuşadası’ndaki imar rantı konusunu ve ailesiyle ilgili yapılan “ahlaksız haberleri” aktardığını söyledi. Ancak Özgür Özel’in bu iddialara herhangi bir yanıt vermediğini belirtti.
Siyasette gerginlik artıyor
Özlem Çerçioğlu’nun açıklamaları, CHP içindeki kriz tartışmalarını daha da alevlendirdi. Hem istifa iddiaları hem de açılan dava, önümüzdeki günlerde Ankara siyasetinin gündemini belirleyecek gibi görünüyor.