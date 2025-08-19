Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/ozlem-cercioglundan-ozgur-ozele-dava-namusuma-laf-etti-1098685289.html
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e dava: 'Namusuma laf etti'
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e dava: 'Namusuma laf etti'
Sputnik Türkiye
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i mahkemeye verdi... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T10:28+0300
2025-08-19T10:28+0300
poli̇ti̇ka
chp
ak parti
kuşadası
aydın
özlem çerçioğlu
sinan burhan
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098608948_0:88:2049:1240_1920x0_80_0_0_453edb45901dd00e1a76ed4e32e8db00.jpg
CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi gündemin merkezinde yer almaya devam ediyor. Çerçioğlu, gazeteci Sinan Burhan aracılığıyla yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i mahkemeye verdiğini duyurdu.Çerçioğlu, “Özgür Özel’i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti” ifadelerini kullandı.'CHP’den 10 bin kişi istifa etti'Çerçioğlu, partisinden kopuşların arttığını da belirterek, “CHP’den 10 bin vatandaş istifa etti” dedi. İddiasına göre, kendisine tepki göstermek için çevre illerden belediye başkanları Aydın’a yönlendirildi ve kalabalık oluşturmak için özel bütçeler ayrıldı.“Civar illerden Aydın’a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, adam toplanıyor” diye konuştu.Özel’le İstanbul görüşmesi ve imar rantı iddiasıÇerçioğlu, İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı görüşmede Özel’e, Kuşadası’ndaki imar rantı konusunu ve ailesiyle ilgili yapılan “ahlaksız haberleri” aktardığını söyledi. Ancak Özgür Özel’in bu iddialara herhangi bir yanıt vermediğini belirtti.Siyasette gerginlik artıyorÖzlem Çerçioğlu’nun açıklamaları, CHP içindeki kriz tartışmalarını daha da alevlendirdi. Hem istifa iddiaları hem de açılan dava, önümüzdeki günlerde Ankara siyasetinin gündemini belirleyecek gibi görünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/komisyon-toplantisi-oncesi-tbmm-onunde-beyaz-toros-yakildi-surucu-gozaltinda-1098684077.html
kuşadası
aydın
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098608948_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_3585e4ded07a066de418f705c8fef0d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, ak parti, kuşadası, aydın, özlem çerçioğlu, sinan burhan, ankara
chp, ak parti, kuşadası, aydın, özlem çerçioğlu, sinan burhan, ankara

Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e dava: 'Namusuma laf etti'

10:28 19.08.2025
© AA / Erçin ErtürkÖzlem Çerçioğlu
Özlem Çerçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© AA / Erçin Ertürk
Abone ol
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i mahkemeye verdi. Çerçioğlu, “Namusuma laf etti” diyerek dava açtığını açıkladı. Çerçioğlu ayrıca, CHP’den 10 bin kişinin istifa ettiğini iddia etti.
CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi gündemin merkezinde yer almaya devam ediyor. Çerçioğlu, gazeteci Sinan Burhan aracılığıyla yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i mahkemeye verdiğini duyurdu.
Çerçioğlu, “Özgür Özel’i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti” ifadelerini kullandı.

'CHP’den 10 bin kişi istifa etti'

Çerçioğlu, partisinden kopuşların arttığını da belirterek, “CHP’den 10 bin vatandaş istifa etti” dedi. İddiasına göre, kendisine tepki göstermek için çevre illerden belediye başkanları Aydın’a yönlendirildi ve kalabalık oluşturmak için özel bütçeler ayrıldı.
“Civar illerden Aydın’a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, adam toplanıyor” diye konuştu.

Özel’le İstanbul görüşmesi ve imar rantı iddiası

Çerçioğlu, İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı görüşmede Özel’e, Kuşadası’ndaki imar rantı konusunu ve ailesiyle ilgili yapılan “ahlaksız haberleri” aktardığını söyledi. Ancak Özgür Özel’in bu iddialara herhangi bir yanıt vermediğini belirtti.

Siyasette gerginlik artıyor

Özlem Çerçioğlu’nun açıklamaları, CHP içindeki kriz tartışmalarını daha da alevlendirdi. Hem istifa iddiaları hem de açılan dava, önümüzdeki günlerde Ankara siyasetinin gündemini belirleyecek gibi görünüyor.
TBMM gizli oturum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
TÜRKİYE
Komisyon toplantısı öncesi TBMM önünde 'beyaz Toros' yakıldı: Sürücü gözaltında
09:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала