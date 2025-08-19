Orman sınırı dışına çıkarılan alanlarla ilgili açıklama: 'Yalnızca fiilen orman vasfını yitirmiş alanları kapsamaktadır'
DMM, 'Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği' iddiasıyla ilgili bir açıklama yaparak resmi kayıtlarda orman olarak görünen ancak fiilen orman niteliği taşımayan alanların orman sınırları dışına çıkarıldığını belirtti. Açıklamada kararın, ormanların 'talan edilmesi' ya da 'konut projelerine açılması' anlamına gelmediği vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı kararı ile Samsun ve Zonguldak'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin "ormanların talan edildiği" yönündeki iddialara yanıt verdi.
Açıklamada, kakarın ormanların 'talan edilmesi' ya da 'konut projelerine açılması' anlamına gelmediği, aksine ormanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi olduğu vurgulandı.
DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"15 Ağustos 2025 tarihli ve 10212 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak'ta resmi kayıtlarda orman olarak görünen ancak fiilen orman niteliği taşımayan, taşlık, kayalık ve verimsiz sahaların toplam 99,4 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu işlem yalnızca fiilen orman vasfını yitirmiş alanları kapsamaktadır, orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir.
Üstelik aynı karar uyarınca, orman sınırlarından çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde, yani 198,8 hektarlık Hazineye ait taşınmaz, Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilerek orman tesisi etmek suretiyle, yeni orman alanı olarak ülkemize kazandırılacaktır. Böylelikle fiilen orman niteliği taşımayan alanlar değerlendirilirken, ülkemizin orman varlığı daha da artırılmış olacaktır. Dolayısıyla söz konusu karar, ormanların 'talan edilmesi' ya da 'konut projelerine açılması' anlamına gelmemekte, aksine orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesinden ibarettir."