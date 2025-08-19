https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/orman-siniri-disina-cikarilan-alanlarla-ilgili-aciklama-yalnizca-fiilen-orman-vasfini-yitirmis-1098700861.html

Orman sınırı dışına çıkarılan alanlarla ilgili açıklama: 'Yalnızca fiilen orman vasfını yitirmiş alanları kapsamaktadır'

Orman sınırı dışına çıkarılan alanlarla ilgili açıklama: 'Yalnızca fiilen orman vasfını yitirmiş alanları kapsamaktadır'

DMM, 'Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği' iddiasıyla ilgili bir açıklama yaparak resmi kayıtlarda orman olarak görünen ancak fiilen orman... 19.08.2025

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı kararı ile Samsun ve Zonguldak'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin "ormanların talan edildiği" yönündeki iddialara yanıt verdi.Açıklamada, kakarın ormanların 'talan edilmesi' ya da 'konut projelerine açılması' anlamına gelmediği, aksine ormanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi olduğu vurgulandı.DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

