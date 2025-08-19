https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/netanyahu-ulkelerine-gelecek-diye-harekete-gectiler-arjantinde-insan-haklari-orgutleri-suc-1098680242.html
Netanyahu ülkelerine gelecek diye harekete geçtiler: Arjantin'de insan hakları örgütleri suç duyurusunda bulundu
Netanyahu ülkelerine gelecek diye harekete geçtiler: Arjantin'de insan hakları örgütleri suç duyurusunda bulundu
Arjantin'de birçok insan hakları örgütü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
2025-08-19T08:53+0300
2025-08-19T08:53+0300
2025-08-19T08:53+0300
arjantin
gazze
i̇srail
nobel
adalet partisi
nobel barış ödülü
javier milei
adolfo perez esquivel
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096798513_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_8d18eb784b2cd30a6d27628c0cdafeab.jpg
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096798513_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_ed782bb33a8fb7cb9a0eb6c4399879e6.jpg
Netanyahu ülkelerine gelecek diye harekete geçtiler: Arjantin'de insan hakları örgütleri suç duyurusunda bulundu
Arjantin’de birçok insan hakları örgütü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında “soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Örgütler, Netanyahu’nun Eylül ayında planlanan Arjantin ziyareti öncesinde başvuruyu mahkemeye sundu.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Plaza de Mayo Kurucu Hattı Anneleri, Barış ve Adalet Hizmeti (Serpaj), Politik Nedenlerle Kaybolan ve Tutuklananların Aileleri ve Arjantin İnsan Hakları Ligi, Netanyahu’yu uluslararası suçlarla itham eden suç duyurusu yaptı.
Dilekçede, Netanyahu’nun 7–10 Eylül tarihlerinde yapacağı Arjantin ziyareti sırasında, Devlet Başkanı Javier Milei’nin de “bu politikanın ortağı” olacağı ifade edildi.
'Filistin halkına sistematik saldırı' iddiası
Başvuruda, İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik sistematik yok etme politikası izlediği öne sürüldü.
Örgütler, İsrail’in yaşama hakkı, insan onuru ve halkların kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiğini belirtti.
Açıklamada, “Gazze’de on binlerce kişi İsrail güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybetti, bir milyondan fazla insan yerinden edildi. İlaç, gıda ve insani yardımların girişine izin verilmedi. İsrail’in Gazze ablukası tüm halkı etkiliyor” ifadelerine yer verildi.
Nobel ödüllü Esquivel de destek verdi
Netanyahu’ya karşı yapılan suç duyurusunun, Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel başta olmak üzere birçok insan hakları savunucusu tarafından desteklendiği bildirildi.
Arjantin’de daha önce de benzer girişimler olmuş, 12 Ağustos’ta Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ile H.I.J.O.S. (Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği), Netanyahu’nun “savaş suçları” ve “soykırım” iddialarıyla tutuklanması için federal mahkemeye başvurmuştu.