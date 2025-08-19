https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/netanyahu-ulkelerine-gelecek-diye-harekete-gectiler-arjantinde-insan-haklari-orgutleri-suc-1098680242.html

Netanyahu ülkelerine gelecek diye harekete geçtiler: Arjantin'de insan hakları örgütleri suç duyurusunda bulundu

Netanyahu ülkelerine gelecek diye harekete geçtiler: Arjantin'de insan hakları örgütleri suç duyurusunda bulundu

Sputnik Türkiye

Arjantin’de birçok insan hakları örgütü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında “soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar” gerekçesiyle suç... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T08:53+0300

2025-08-19T08:53+0300

2025-08-19T08:53+0300

arjantin

gazze

i̇srail

nobel

adalet partisi

nobel barış ödülü

javier milei

adolfo perez esquivel

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096798513_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_8d18eb784b2cd30a6d27628c0cdafeab.jpg

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Plaza de Mayo Kurucu Hattı Anneleri, Barış ve Adalet Hizmeti (Serpaj), Politik Nedenlerle Kaybolan ve Tutuklananların Aileleri ve Arjantin İnsan Hakları Ligi, Netanyahu’yu uluslararası suçlarla itham eden suç duyurusu yaptı.Dilekçede, Netanyahu’nun 7–10 Eylül tarihlerinde yapacağı Arjantin ziyareti sırasında, Devlet Başkanı Javier Milei’nin de “bu politikanın ortağı” olacağı ifade edildi.'Filistin halkına sistematik saldırı' iddiasıBaşvuruda, İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik sistematik yok etme politikası izlediği öne sürüldü.Örgütler, İsrail’in yaşama hakkı, insan onuru ve halkların kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiğini belirtti.Açıklamada, “Gazze’de on binlerce kişi İsrail güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybetti, bir milyondan fazla insan yerinden edildi. İlaç, gıda ve insani yardımların girişine izin verilmedi. İsrail’in Gazze ablukası tüm halkı etkiliyor” ifadelerine yer verildi.Nobel ödüllü Esquivel de destek verdiNetanyahu’ya karşı yapılan suç duyurusunun, Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel başta olmak üzere birçok insan hakları savunucusu tarafından desteklendiği bildirildi.Arjantin’de daha önce de benzer girişimler olmuş, 12 Ağustos’ta Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ile H.I.J.O.S. (Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği), Netanyahu’nun “savaş suçları” ve “soykırım” iddialarıyla tutuklanması için federal mahkemeye başvurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/bm-2024-en-fazla-insani-yardim-calisaninin-olduruldugu-yil-oldu-gazze-ve-sudan-olum-merkezi-1098680048.html

arjantin

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arjantin, gazze, i̇srail, nobel, adalet partisi, nobel barış ödülü, javier milei, adolfo perez esquivel