https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/bm-2024-en-fazla-insani-yardim-calisaninin-olduruldugu-yil-oldu-gazze-ve-sudan-olum-merkezi-1098680048.html

BM: 2024, en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yıl oldu, 'Gazze ve Sudan ölüm merkezi'

BM: 2024, en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yıl oldu, 'Gazze ve Sudan ölüm merkezi'

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024 yılında 383 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti. Bu sayı, bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam olarak... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T08:46+0300

2025-08-19T08:46+0300

2025-08-19T08:47+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

birleşmiş milletler i̇nsani i̇şler koordinasyon ofisi (unocha)

gazze

sudan

bm

bm

insani yardım

insani yardım

i̇nsani yardım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/15/1077604416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e9c6902f18ea021037b9ddfb6f627e1.jpg

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2024 yılında 383 yardım çalışanının öldürüldüğünü bildirdi. Bu rakam, bir yıl içinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.Açıklamada, ölümlerin çoğunun yerel personelden oluştuğu, bazılarının görev sırasında, bazılarının ise evlerinde saldırıya uğradığı vurgulandı. Ayrıca 308 yardım çalışanının yaralandığı, 125’inin kaçırıldığı ve 45’inin gözaltına alındığı kaydedildi.Gazze ve Sudan ölümlerin merkeziBM verilerine göre, 2024’te ölen insani yardım çalışanlarının 181’i Gazze’de, 60’ı ise Sudan’da hayatını kaybetti. 2023’e kıyasla ölümlerde %31 artış olduğu belirtildi.UNOCHA, bu durumun sadece insani yardım çalışanlarını değil, çatışma bölgelerinde yaşayan milyonlarca sivili de tehlikeye attığını vurguladı.2025’te şiddet sürüyorBM açıklamasında, 2025’in ilk 8 ayında da saldırıların hız kesmediği ifade edildi. 14 Ağustos itibarıyla 265 yardım çalışanı öldürüldü.Açıklamada, insani yardım faaliyetlerine yönelik bu saldırıların uluslararası insani hukukun açık ihlali olduğu hatırlatıldı.BM: “Failler hesap vermeli”BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, yardım çalışanlarına yönelik saldırıların cezasız kalmasının “uluslararası eylemsizliğin utanç verici bir göstergesi” olduğunu söyledi.Fletcher, “Yardım çalışanlarına yönelik şiddet kaçınılmaz değil, son bulmalı. Sivillerin ve yardım çalışanlarının korunması için faillerden hesap sorulmalı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/hamas-ateskes-teklifini-kabul-etti-1098670590.html

gazze

sudan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler i̇nsani i̇şler koordinasyon ofisi (unocha), gazze, sudan, bm, bm, insani yardım, insani yardım, i̇nsani yardım, insani yardım çalışanı, ölüm, ölüm oranı, 2024, yılsonu2025