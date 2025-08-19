https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/bm-2024-en-fazla-insani-yardim-calisaninin-olduruldugu-yil-oldu-gazze-ve-sudan-olum-merkezi-1098680048.html
BM: 2024, en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yıl oldu, 'Gazze ve Sudan ölüm merkezi'
BM: 2024, en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yıl oldu, 'Gazze ve Sudan ölüm merkezi'
BM: 2024, en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yıl oldu, 'Gazze ve Sudan ölüm merkezi'
08:46 19.08.2025
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024 yılında 383 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti. Bu sayı, bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam olarak tarihe geçti. Gazze ve Sudan en çok kaybın yaşandığı bölgeler olurken, 2025’in ilk 8 ayında da saldırılar hız kesmeden devam ediyor.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2024 yılında 383 yardım çalışanının öldürüldüğünü bildirdi. Bu rakam, bir yıl içinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.
Açıklamada, ölümlerin çoğunun yerel personelden oluştuğu, bazılarının görev sırasında, bazılarının ise evlerinde saldırıya uğradığı vurgulandı. Ayrıca 308 yardım çalışanının yaralandığı, 125’inin kaçırıldığı ve 45’inin gözaltına alındığı kaydedildi.
Gazze ve Sudan ölümlerin merkezi
BM verilerine göre, 2024’te ölen insani yardım çalışanlarının 181’i Gazze’de, 60’ı ise Sudan’da hayatını kaybetti. 2023’e kıyasla ölümlerde %31 artış olduğu belirtildi.
UNOCHA, bu durumun sadece insani yardım çalışanlarını değil, çatışma bölgelerinde yaşayan milyonlarca sivili de tehlikeye attığını vurguladı.
BM açıklamasında, 2025’in ilk 8 ayında da saldırıların hız kesmediği ifade edildi. 14 Ağustos itibarıyla 265 yardım çalışanı öldürüldü.
Açıklamada, insani yardım faaliyetlerine yönelik bu saldırıların uluslararası insani hukukun açık ihlali olduğu hatırlatıldı.
BM: “Failler hesap vermeli”
BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, yardım çalışanlarına yönelik saldırıların cezasız kalmasının “uluslararası eylemsizliğin utanç verici bir göstergesi” olduğunu söyledi.
Fletcher, “Yardım çalışanlarına yönelik şiddet kaçınılmaz değil, son bulmalı. Sivillerin ve yardım çalışanlarının korunması için faillerden hesap sorulmalı” dedi.