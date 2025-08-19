NATO Genel Sekreteri Rutte'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon: Rusya-Ukrayna barış sürecine dair gelişmeler ele alındı

Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede Rusya-Ukrayna arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmelerin ele alındığı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak,Rusya-Ukrayna arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeleri görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
21:18 19.08.2025
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak,Rusya-Ukrayna arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeleri görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
