NATO Genel Sekreteri Rutte'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon: Rusya-Ukrayna barış sürecine dair gelişmeler ele alındı
NATO Genel Sekreteri Rutte'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon: Rusya-Ukrayna barış sürecine dair gelişmeler ele alındı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak,Rusya-Ukrayna arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeleri görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
NATO Genel Sekreteri Rutte'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon: Rusya-Ukrayna barış sürecine dair gelişmeler ele alındı
21:18 19.08.2025 (güncellendi: 21:29 19.08.2025)
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak,Rusya-Ukrayna arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeleri görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldığı bildirildi.