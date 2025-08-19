https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/meteoroloji-uyardi-gok-gurultulu-saganak-etkili-olacak-1098691975.html
Ağustos'un son haftalarına girerken aşırı sıcaklar da azalmaya yerini bazı bölgelerde yağışlı havaya bırakmaya başladı. Meteoroloji özellikle Trakya için uyarılarda bulundu, gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu.Meteoroloji Trakya'yı uyardı: Sağanak etkili olacakTrakya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı kentlilerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Edirne'de sağanakSağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak
