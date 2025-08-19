Türkiye
SON DAKİKA | Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek havalimanında gözaltına alındı: Yurt dışından döndü
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak... 19.08.2025
2025-08-19T13:42+0300
2025-08-19T13:42+0300
Ağustos'un son haftalarına girerken aşırı sıcaklar da azalmaya yerini bazı bölgelerde yağışlı havaya bırakmaya başladı. Meteoroloji özellikle Trakya için uyarılarda bulundu, gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu.Meteoroloji Trakya'yı uyardı: Sağanak etkili olacakTrakya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı kentlilerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Edirne'de sağanakSağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

13:42 19.08.2025
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ağustos'un son haftalarına girerken aşırı sıcaklar da azalmaya yerini bazı bölgelerde yağışlı havaya bırakmaya başladı. Meteoroloji özellikle Trakya için uyarılarda bulundu, gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Trakya'yı uyardı: Sağanak etkili olacak

Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı kentlilerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
YAŞAM
'Yağmur geliyor, şemsiyesiz çıkmayın': Meteoroloji tahminlerini açıkladı, gök gürültülü sağanak etkili olacak
06:55

Edirne'de sağanak

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
