https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/yagmur-geliyor-semsiyesiz-cikmayin-meteoroloji-tahminlerini-acikladi-gok-gurultulu-saganak-etkili-1098678417.html

'Yağmur geliyor, şemsiyesiz çıkmayın': Meteoroloji tahminlerini açıkladı, gök gürültülü sağanak etkili olacak

'Yağmur geliyor, şemsiyesiz çıkmayın': Meteoroloji tahminlerini açıkladı, gök gürültülü sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün Marmara'nın Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T06:55+0300

2025-08-19T06:55+0300

2025-08-19T07:01+0300

yaşam

bursa hava durumu

istanbul hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

hava durumu

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

bolu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098678260_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_7a340ab31c1f58ed7f381e3bfb0e977b.png

Sabahın ilk saatleriyle havanın bugün nasıl olacağını merak edenler sosyal medyada 'bugün hava nasıl olacak' araması yapmaya başladı. Batı bölgelerinde sürpriz olmasa da kuzey illerinde sağanak uyarısı yapıldı. Özellikle Samsun, Ordu, Bolu ve Çankırı'da sağanak etkili olacak.Bugün yağış var mı? 19 Ağustos hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Samsun ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Giresun'da hava durumu: Bugün yağış var mı?Giresun'da da 26-29 derecelerde seyredecek havanın gün boyu yağışlı olması bekleniyor.Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.MarmaraParçalı, yer yer çok bulutlu, salı sabah saatlerinden sonra Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE 21°C, 34°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 20°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 21°C, 31°CParçalı ve az bulutluEgeAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 29°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 21°C, 35°CParçalı ve az bulutluİZMİR 22°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 17°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAkdenizAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 25°C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY 25°C, 31°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 17°C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA 20°C, 32°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 14°C, 29°CAz bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 18°C, 30°CParçalı ve az bulutluSİNOP 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 18°C, 24°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 21°C, 33°CParçalı ve az bulutluRİZE 24°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 23°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 25°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 33°CAz bulutlu ve açıkKARS 11°C, 32°CAz bulutlu ve açıkMALATYA 21°C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 30°CAz bulutlu ve açıkGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 21°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 26°C, 40°CAz bulutlu ve açık

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, bugün yağış var mı, samsun hava durumu, giresun hava durumu