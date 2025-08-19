Türkiye
'Yağmur geliyor, şemsiyesiz çıkmayın': Meteoroloji tahminlerini açıkladı, gök gürültülü sağanak etkili olacak
'Yağmur geliyor, şemsiyesiz çıkmayın': Meteoroloji tahminlerini açıkladı, gök gürültülü sağanak etkili olacak
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün Marmara'nın Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Sabahın ilk saatleriyle havanın bugün nasıl olacağını merak edenler sosyal medyada 'bugün hava nasıl olacak' araması yapmaya başladı. Batı bölgelerinde sürpriz olmasa da kuzey illerinde sağanak uyarısı yapıldı. Özellikle Samsun, Ordu, Bolu ve Çankırı'da sağanak etkili olacak.Bugün yağış var mı? 19 Ağustos hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Samsun ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Giresun'da hava durumu: Bugün yağış var mı?Giresun'da da 26-29 derecelerde seyredecek havanın gün boyu yağışlı olması bekleniyor.Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.MarmaraParçalı, yer yer çok bulutlu, salı sabah saatlerinden sonra Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE 21°C, 34°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 20°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 21°C, 31°CParçalı ve az bulutluEgeAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 29°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 21°C, 35°CParçalı ve az bulutluİZMİR 22°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 17°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAkdenizAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 25°C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY 25°C, 31°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 17°C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA 20°C, 32°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 14°C, 29°CAz bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 18°C, 30°CParçalı ve az bulutluSİNOP 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 18°C, 24°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 21°C, 33°CParçalı ve az bulutluRİZE 24°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 23°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 25°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 33°CAz bulutlu ve açıkKARS 11°C, 32°CAz bulutlu ve açıkMALATYA 21°C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 30°CAz bulutlu ve açıkGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 21°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 26°C, 40°CAz bulutlu ve açık
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün Marmara'nın Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Sabahın ilk saatleriyle havanın bugün nasıl olacağını merak edenler sosyal medyada 'bugün hava nasıl olacak' araması yapmaya başladı. Batı bölgelerinde sürpriz olmasa da kuzey illerinde sağanak uyarısı yapıldı. Özellikle Samsun, Ordu, Bolu ve Çankırı'da sağanak etkili olacak.

Bugün yağış var mı? 19 Ağustos hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Samsun ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Giresun'da hava durumu: Bugün yağış var mı?

Giresun'da da 26-29 derecelerde seyredecek havanın gün boyu yağışlı olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu, salı sabah saatlerinden sonra Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 20°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 14°C, 29°C
Az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
