'Yağmur geliyor, şemsiyesiz çıkmayın': Meteoroloji tahminlerini açıkladı, gök gürültülü sağanak etkili olacak
06:55 19.08.2025 (güncellendi: 07:01 19.08.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştursağanak
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün Marmara'nın Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Sabahın ilk saatleriyle havanın bugün nasıl olacağını merak edenler sosyal medyada 'bugün hava nasıl olacak' araması yapmaya başladı. Batı bölgelerinde sürpriz olmasa da kuzey illerinde sağanak uyarısı yapıldı. Özellikle Samsun, Ordu, Bolu ve Çankırı'da sağanak etkili olacak.
Bugün yağış var mı? 19 Ağustos hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Samsun ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Giresun'da hava durumu: Bugün yağış var mı?
Giresun'da da 26-29 derecelerde seyredecek havanın gün boyu yağışlı olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Marmara
Parçalı, yer yer çok bulutlu, salı sabah saatlerinden sonra Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 14°C, 29°C
Az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, salı öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, salı sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
