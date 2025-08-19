https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/lavrov-rusya-asla-sadece-toprak-ele-gecirmeyi-hedeflemeyip-ruslari-korumaya-calisti-1098689995.html

Lavrov: Rusya asla sadece toprak ele geçirmeyi hedeflemeyip, Rusları korumaya çalıştı

19.08.2025

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Moskova’nın asla gerekse Kırım, gerekse de Donbass ya da Novorossiya gibi toprakları ele geçirme gibi bir hedefi olmadığını ve sadece Rusları korumaya çalıştığını ifade etti.Lavrov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’da gerçekleştirdiği zirvede Amerikan Başkanı'nın ekibinin uzun vadeli sonuçlar elde etmeyi içtenlikle istediği belli olduğunu vurguladı.Lavrov, “Eğer Zelenskiy Ukrayna Anayasası konusunda bu kadar endişeliyse, Rusların haklarının korunmasını zorunlu kılan maddeleri de hatırlamalıdır” ifadelerini kullandı.

