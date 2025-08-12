https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-rubio-ile-putin-ve-trumpin-gorusmesine-yonelik-hazirliklari-ele-1098550114.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Rubio ile Putin-Trump görüşmesine yönelik hazırlıkları ele aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Rubio ile Putin-Trump görüşmesine yönelik hazırlıkları ele aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, 15 Ağustos'ta Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Trump... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T20:15+0300
2025-08-12T20:15+0300
2025-08-12T20:19+0300
sergey lavrov
dünya
vladimir putin
donald trump
rusya
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/10/1094551400_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82bc82f501e9c12fe721cde20f00d8a3.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 15 Ağustos'ta Rusya ve ABD başkanları arasında yapılacak olan toplantı ele alındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “12 Ağustos’ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılması planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki buluşmanın hazırlıklarının bazı yönleri ele alındı” denildi.Bakanlık tarafından ayrıca tarafların, iki devlet liderinin görüşmesinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlama konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi. Kremlin ve Beyaz Saray daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya geleceğini açıklamıştı. Toplantının tam yeri ise henüz ne Moskova ne de Washington tarafından açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/ukrayna-ordusu-bir-kez-daha-zaporojye-nukleer-santralinin-yakinlarini-bombaladi--1098550150.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/10/1094551400_175:0:1135:720_1920x0_80_0_0_75503ba5bf1252e22e6048915840d30d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, vladimir putin, donald trump, rusya, abd
sergey lavrov, vladimir putin, donald trump, rusya, abd
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Rubio ile Putin-Trump görüşmesine yönelik hazırlıkları ele aldı
20:15 12.08.2025 (güncellendi: 20:19 12.08.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, 15 Ağustos'ta Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Trump arasında yapılacak olan toplantıyı ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, 15 Ağustos'ta Rusya ve ABD başkanları arasında yapılacak olan toplantı ele alındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “12 Ağustos’ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılması planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki buluşmanın hazırlıklarının bazı yönleri ele alındı” denildi.
Bakanlık tarafından ayrıca tarafların, iki devlet liderinin görüşmesinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlama konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.
Kremlin ve Beyaz Saray daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya geleceğini açıklamıştı. Toplantının tam yeri ise henüz ne Moskova ne de Washington tarafından açıklanmadı.