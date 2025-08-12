https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-rubio-ile-putin-ve-trumpin-gorusmesine-yonelik-hazirliklari-ele-1098550114.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Rubio ile Putin-Trump görüşmesine yönelik hazırlıkları ele aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, 15 Ağustos'ta Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Trump... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 15 Ağustos'ta Rusya ve ABD başkanları arasında yapılacak olan toplantı ele alındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “12 Ağustos’ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılması planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki buluşmanın hazırlıklarının bazı yönleri ele alındı” denildi.Bakanlık tarafından ayrıca tarafların, iki devlet liderinin görüşmesinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlama konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi. Kremlin ve Beyaz Saray daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya geleceğini açıklamıştı. Toplantının tam yeri ise henüz ne Moskova ne de Washington tarafından açıklanmadı.

