Araç sahipleri dikkat: Kamera ve takip sistemi zorunlu hale geldi

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı ve C hususiyetleri sınıfındaki araçlara zorunluluk getirildi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Araç sahiplerini ilgilendiren Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı.Araç sahipleri dikkatYönetmelikteki değişiklikte, araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı kapsamda yer alan ve değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında zorunlu olacak.Araçlara zorunlu takip ve kamera sistemi gelmesiDaha önce trafiğe çıkan araçlar için ise takvim belirlendi:Okul servisi düzenlemesi18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilmiş veya edilecek, eski yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt cihazı bulunan okul servislerinde, 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar yeni düzenlemede belirtilen şartlar aranmayacak. Araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için 30 gün süre verildi.

