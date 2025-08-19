https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/kerem-akturkoglu-transferi-sonunda-noktalaniyor-tarih-belli-oldu-1098678716.html
Kerem Aktürkoğlu transferi sonunda noktalanıyor: Tarih belli oldu
Kerem Aktürkoğlu transferi sonunda noktalanıyor: Tarih belli oldu
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için son hamlesini yapıyor. Sarı-lacivertliler yarın akşama kadar bu transferi noktalamayı planlıyor. Başkan Ali Koç son...
Kerem Aktürkoğlu'nun hangi takıma transfer olacağı tüm futbolseverlerin merak konusu. NTVSpor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bir süredir peşinde olduğu milli futbolcu için son kez atağa kalkıyor.Kerem Aktürkoğlu transferiHaber Global'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için final görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertliler bu transferi en geç yarın akşama kadar noktalamayı planlıyor.Ali Koç Benfica ile görüşecekFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Kerem Aktürkoğlu transferinde bizzat devreye girerken, başkan bugün ufak pürüzlerin giderilmesi ve ödeme planı üzerinde Benfica ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Kerem Aktürkoğlu'nun hangi takıma transfer olacağı tüm futbolseverlerin merak konusu. NTVSpor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bir süredir peşinde olduğu milli futbolcu için son kez atağa kalkıyor.
Kerem Aktürkoğlu transferi
Haber Global'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için final görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertliler bu transferi en geç yarın akşama kadar noktalamayı planlıyor.
Ali Koç Benfica ile görüşecek
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Kerem Aktürkoğlu transferinde bizzat devreye girerken, başkan bugün ufak pürüzlerin giderilmesi ve ödeme planı üzerinde Benfica ile görüşmeler gerçekleştirecek.