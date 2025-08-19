Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/kerem-akturkoglu-transferi-sonunda-noktalaniyor-tarih-belli-oldu-1098678716.html
Kerem Aktürkoğlu transferi sonunda noktalanıyor: Tarih belli oldu
Kerem Aktürkoğlu transferi sonunda noktalanıyor: Tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için son hamlesini yapıyor. Sarı-lacivertliler yarın akşama kadar bu transferi noktalamayı planlıyor. Başkan Ali Koç son... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T07:09+0300
2025-08-19T07:09+0300
spor
kerem aktürkoğlu
ali koç
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098328586_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_be323199b7ebeeed2241cc2d4be4f495.jpg
Kerem Aktürkoğlu'nun hangi takıma transfer olacağı tüm futbolseverlerin merak konusu. NTVSpor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bir süredir peşinde olduğu milli futbolcu için son kez atağa kalkıyor.Kerem Aktürkoğlu transferiHaber Global'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için final görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertliler bu transferi en geç yarın akşama kadar noktalamayı planlıyor.Ali Koç Benfica ile görüşecekFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Kerem Aktürkoğlu transferinde bizzat devreye girerken, başkan bugün ufak pürüzlerin giderilmesi ve ödeme planı üzerinde Benfica ile görüşmeler gerçekleştirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/super-ligde-ilk-ayrilik-aciklandi-taraftar-tepki-gosterdi-1098675964.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098328586_0:81:2048:1617_1920x0_80_0_0_70eb4fe8776506b530dd30683b265c44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe transfer
fenerbahçe transfer

Kerem Aktürkoğlu transferi sonunda noktalanıyor: Tarih belli oldu

07:09 19.08.2025
© AA / Serhat ÇağdaşKerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için son hamlesini yapıyor. Sarı-lacivertliler yarın akşama kadar bu transferi noktalamayı planlıyor. Başkan Ali Koç son pürüzleri kaldırmak için bugün Benfica ile görüşme gerçekleştirecek.
Kerem Aktürkoğlu'nun hangi takıma transfer olacağı tüm futbolseverlerin merak konusu. NTVSpor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bir süredir peşinde olduğu milli futbolcu için son kez atağa kalkıyor.

Kerem Aktürkoğlu transferi

Haber Global'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için final görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertliler bu transferi en geç yarın akşama kadar noktalamayı planlıyor.

Ali Koç Benfica ile görüşecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Kerem Aktürkoğlu transferinde bizzat devreye girerken, başkan bugün ufak pürüzlerin giderilmesi ve ödeme planı üzerinde Benfica ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Gaziantep FK'de 9 pozitif vaka daha - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
SPOR
Süper Lig'de ilk ayrılık açıklandı: Taraftar tepki gösterdi
Dün, 22:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала