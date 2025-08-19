https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/izmirde-uygulanan-planli-su-kesintileri-31-agustosa-kadar-uzatildi-1098690464.html

İzmir'de uygulanan planlı su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

İzmir'de uygulanan planlı su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Sputnik Türkiye

İzmir'in merkez ilçelerinde uygulanan planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T13:32+0300

2025-08-19T13:32+0300

2025-08-19T13:32+0300

türki̇ye

su

su kesintisi

i̇zmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098691476_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_3f1ed98a2b06a103b655eac15d72bc50.png

İzmir yaz başından bu yana aşırı sıcaklar, ardından da su sıkıntıları ile mücadele ediyor. Temmuz sonundan itibaren de su kesintileri bölge bölge ve belirli saatlerde yapılmaya başlandı.İzmir'de su kenti gün ve saatleriİzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabından yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos'a kadar devam edileceği belirtildi.Su kesintileriKesinti programının detaylarının http://izsu.gov.tr adresinden takip edilebileceği aktarılan açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/izmirliler-dikkat-iki-ilcede-8-saat-su-kesintisi-uygulanacak-1098662771.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir su kesintisi, izmir su kesintileri, izmir su arıza, izmir su kesintisi saatleri, izmir su kesintisi listesi, izmir su kesintisi bugün, izmir su kesintisi nerede, izmir su kesintisi ne zaman bitecek, izmirde su kesintisi, izmir su kesintisi güncel, izmir su kesintisi duyurusu, izmir su kesintisi sorgulama, izmir su kesintisi izsu, izsu su kesintisi, izsu arıza, izsu duyuru, izsu su arıza, izmir su kesintisi planlı