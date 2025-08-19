Türkiye
SON DAKİKA | Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek havalimanında gözaltına alındı: Yurt dışından döndü
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/izmirde-uygulanan-planli-su-kesintileri-31-agustosa-kadar-uzatildi-1098690464.html
İzmir'de uygulanan planlı su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
İzmir'de uygulanan planlı su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'in merkez ilçelerinde uygulanan planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T13:32+0300
2025-08-19T13:32+0300
türki̇ye
su
su kesintisi
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098691476_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_3f1ed98a2b06a103b655eac15d72bc50.png
İzmir yaz başından bu yana aşırı sıcaklar, ardından da su sıkıntıları ile mücadele ediyor. Temmuz sonundan itibaren de su kesintileri bölge bölge ve belirli saatlerde yapılmaya başlandı.İzmir'de su kenti gün ve saatleriİzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabından yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos'a kadar devam edileceği belirtildi.Su kesintileriKesinti programının detaylarının http://izsu.gov.tr adresinden takip edilebileceği aktarılan açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/izmirliler-dikkat-iki-ilcede-8-saat-su-kesintisi-uygulanacak-1098662771.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098691476_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_08532917ea7e98895570d6fba6267322.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir su kesintisi, izmir su kesintileri, izmir su arıza, izmir su kesintisi saatleri, izmir su kesintisi listesi, izmir su kesintisi bugün, izmir su kesintisi nerede, izmir su kesintisi ne zaman bitecek, izmirde su kesintisi, izmir su kesintisi güncel, izmir su kesintisi duyurusu, izmir su kesintisi sorgulama, izmir su kesintisi izsu, izsu su kesintisi, izsu arıza, izsu duyuru, izsu su arıza, izmir su kesintisi planlı
izmir su kesintisi, izmir su kesintileri, izmir su arıza, izmir su kesintisi saatleri, izmir su kesintisi listesi, izmir su kesintisi bugün, izmir su kesintisi nerede, izmir su kesintisi ne zaman bitecek, izmirde su kesintisi, izmir su kesintisi güncel, izmir su kesintisi duyurusu, izmir su kesintisi sorgulama, izmir su kesintisi izsu, izsu su kesintisi, izsu arıza, izsu duyuru, izsu su arıza, izmir su kesintisi planlı

İzmir'de uygulanan planlı su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

13:32 19.08.2025
kesik su
kesik su - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
Abone ol
İzmir'in merkez ilçelerinde uygulanan planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.
İzmir yaz başından bu yana aşırı sıcaklar, ardından da su sıkıntıları ile mücadele ediyor. Temmuz sonundan itibaren de su kesintileri bölge bölge ve belirli saatlerde yapılmaya başlandı.

İzmir'de su kenti gün ve saatleri

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabından yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos'a kadar devam edileceği belirtildi.

Su kesintileri

Kesinti programının detaylarının http://izsu.gov.tr adresinden takip edilebileceği aktarılan açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
TÜRKİYE
İzmirliler dikkat: İki ilçede 8 saat su kesintisi uygulanacak
Dün, 10:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала