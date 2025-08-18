Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alındı
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İzmirliler dikkat: İki ilçede 8 saat su kesintisi uygulanacak
İzmirliler dikkat: İki ilçede 8 saat su kesintisi uygulanacak
İzmir'in Konak ve Ödemiş ilçelerinde 8 saat su kesintisi yapılacak. 18.08.2025
türki̇ye
ödemiş
konak
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
su kesintisi
İzmir'in Konak ilçesinde ana boru, Ödemiş ilçesinde de elektrik arızası nedeniyle 8 saat su kesintisi yapılacak.

Hangi mahallelerde su kesintisi uygulanacak?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak ilçesindeki ana boru arızası sebebiyle değişim çalışması başlatıldı.

Bu nedenle Anadolu, Millet, Murat ve 26 Ağustos mahallelerinde 09.30 ile 17.30 arasında 8 saat su kesintisi yapılacak.

Ödemiş ilçesinde de elektrik onarım ve bakım çalışmaları dolayısıyla Kemer Mahallesi'ne 09.00 ile 17.00 arasında 8 saat su verilemeyecek.
türki̇ye
ödemiş
konak
SON HABERLER
izmir su kesintisi, izmir hangi ilçelerde su kesintisi
izmir su kesintisi, izmir hangi ilçelerde su kesintisi

İzmirliler dikkat: İki ilçede 8 saat su kesintisi uygulanacak

10:53 18.08.2025
İzmir'in Konak ve Ödemiş ilçelerinde 8 saat su kesintisi yapılacak.
İzmir'in Konak ilçesinde ana boru, Ödemiş ilçesinde de elektrik arızası nedeniyle 8 saat su kesintisi yapılacak.

Hangi mahallelerde su kesintisi uygulanacak?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak ilçesindeki ana boru arızası sebebiyle değişim çalışması başlatıldı.
Bu nedenle Anadolu, Millet, Murat ve 26 Ağustos mahallelerinde 09.30 ile 17.30 arasında 8 saat su kesintisi yapılacak.
Ödemiş ilçesinde de elektrik onarım ve bakım çalışmaları dolayısıyla Kemer Mahallesi'ne 09.00 ile 17.00 arasında 8 saat su verilemeyecek.
