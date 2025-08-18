https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/izmirliler-dikkat-iki-ilcede-8-saat-su-kesintisi-uygulanacak-1098662771.html
İzmirliler dikkat: İki ilçede 8 saat su kesintisi uygulanacak
İzmirliler dikkat: İki ilçede 8 saat su kesintisi uygulanacak
18.08.2025
İzmir'in Konak ilçesinde ana boru, Ödemiş ilçesinde de elektrik arızası nedeniyle 8 saat su kesintisi yapılacak.Hangi mahallelerde su kesintisi uygulanacak?İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak ilçesindeki ana boru arızası sebebiyle değişim çalışması başlatıldı.Bu nedenle Anadolu, Millet, Murat ve 26 Ağustos mahallelerinde 09.30 ile 17.30 arasında 8 saat su kesintisi yapılacak.Ödemiş ilçesinde de elektrik onarım ve bakım çalışmaları dolayısıyla Kemer Mahallesi'ne 09.00 ile 17.00 arasında 8 saat su verilemeyecek.
