https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/isvicre-putine-baris-gorusmeleri-kapsaminda-uluslararasi-ceza-mahkemesi-dokunulmazligi-saglayacak-1098697342.html
İsviçre, Putin'e barış görüşmeleri kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi dokunulmazlığı sağlayacak
İsviçre, Putin'e barış görüşmeleri kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi dokunulmazlığı sağlayacak
Sputnik Türkiye
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Rusya lideri Putin'in barış görüşmeleri için ülkeye gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T17:03+0300
2025-08-19T17:03+0300
2025-08-19T17:03+0300
dünya
i̇sviçre
i̇sviçre dışişleri bakanlığı'
ignazio cassis
rusya
vladimir putin
barış görüşmeleri
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
antonio tajani
cenevre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098697463_0:69:1080:677_1920x0_80_0_0_974609595dfbb2a91b8dbdd79d0da826.png
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmeleri için ülkeye gelmesi halinde UCM tarafından çıkarılan tutuklama emrine karşı dokunulmazlık tanınacağını söyledi.Cassis, Bern'de İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüşmesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrine rağmen İsviçre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 'barış konferansına' katılması koşuluyla dokunulmazlık tanıyacak” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi akşam saatlerinde Vladimir Zelenskiy’i ve AB liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, müzakerelerin başarılı olması halinde Rus lider Putin ve Zelenskiy ile üçlü bir toplantı düzenleme olasılığını dışlamamıştı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün Putin ile Zelenskiy arasında ‘tarafsız bir ülkede’ görüşme yapılması çağrısında bulunarak, görüşmelerin Cenevre'de yapılmasının uygun olacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putin-rusya-ukraynadaki-catismalarin-bir-an-once-sona-ermesini-istiyor-1098643564.html
i̇sviçre
rusya
cenevre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098697463_43:0:1038:746_1920x0_80_0_0_eab003306ded5b46e09d2d81140733b4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇sviçre, i̇sviçre dışişleri bakanlığı', ignazio cassis, rusya, vladimir putin, barış görüşmeleri, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), antonio tajani, cenevre, ab
i̇sviçre, i̇sviçre dışişleri bakanlığı', ignazio cassis, rusya, vladimir putin, barış görüşmeleri, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), antonio tajani, cenevre, ab
İsviçre, Putin'e barış görüşmeleri kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi dokunulmazlığı sağlayacak
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Rusya lideri Putin'in barış görüşmeleri için ülkeye gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine karşı dokunulmazlık tanınacağını belirtti.
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmeleri için ülkeye gelmesi halinde UCM tarafından çıkarılan tutuklama emrine karşı dokunulmazlık tanınacağını söyledi.
Cassis, Bern'de İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüşmesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrine rağmen İsviçre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 'barış konferansına' katılması koşuluyla dokunulmazlık tanıyacak” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi akşam saatlerinde Vladimir Zelenskiy’i ve AB liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, müzakerelerin başarılı olması halinde Rus lider Putin ve Zelenskiy ile üçlü bir toplantı düzenleme olasılığını dışlamamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün Putin ile Zelenskiy arasında ‘tarafsız bir ülkede’ görüşme yapılması çağrısında bulunarak, görüşmelerin Cenevre'de yapılmasının uygun olacağını ifade etmişti.