Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/isvicre-putine-baris-gorusmeleri-kapsaminda-uluslararasi-ceza-mahkemesi-dokunulmazligi-saglayacak-1098697342.html
İsviçre, Putin'e barış görüşmeleri kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi dokunulmazlığı sağlayacak
İsviçre, Putin'e barış görüşmeleri kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi dokunulmazlığı sağlayacak
Sputnik Türkiye
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Rusya lideri Putin'in barış görüşmeleri için ülkeye gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T17:03+0300
2025-08-19T17:03+0300
dünya
i̇sviçre
i̇sviçre dışişleri bakanlığı'
ignazio cassis
rusya
vladimir putin
barış görüşmeleri
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
antonio tajani
cenevre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098697463_0:69:1080:677_1920x0_80_0_0_974609595dfbb2a91b8dbdd79d0da826.png
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmeleri için ülkeye gelmesi halinde UCM tarafından çıkarılan tutuklama emrine karşı dokunulmazlık tanınacağını söyledi.Cassis, Bern'de İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüşmesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrine rağmen İsviçre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 'barış konferansına' katılması koşuluyla dokunulmazlık tanıyacak” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi akşam saatlerinde Vladimir Zelenskiy’i ve AB liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, müzakerelerin başarılı olması halinde Rus lider Putin ve Zelenskiy ile üçlü bir toplantı düzenleme olasılığını dışlamamıştı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün Putin ile Zelenskiy arasında ‘tarafsız bir ülkede’ görüşme yapılması çağrısında bulunarak, görüşmelerin Cenevre'de yapılmasının uygun olacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putin-rusya-ukraynadaki-catismalarin-bir-an-once-sona-ermesini-istiyor-1098643564.html
i̇sviçre
rusya
cenevre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098697463_43:0:1038:746_1920x0_80_0_0_eab003306ded5b46e09d2d81140733b4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇sviçre, i̇sviçre dışişleri bakanlığı', ignazio cassis, rusya, vladimir putin, barış görüşmeleri, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), antonio tajani, cenevre, ab
i̇sviçre, i̇sviçre dışişleri bakanlığı', ignazio cassis, rusya, vladimir putin, barış görüşmeleri, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), antonio tajani, cenevre, ab

İsviçre, Putin'e barış görüşmeleri kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi dokunulmazlığı sağlayacak

17:03 19.08.2025
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya-İsviçre bayrakları
Rusya-İsviçre bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Rusya lideri Putin'in barış görüşmeleri için ülkeye gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine karşı dokunulmazlık tanınacağını belirtti.
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmeleri için ülkeye gelmesi halinde UCM tarafından çıkarılan tutuklama emrine karşı dokunulmazlık tanınacağını söyledi.
Cassis, Bern'de İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüşmesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrine rağmen İsviçre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 'barış konferansına' katılması koşuluyla dokunulmazlık tanıyacak” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi akşam saatlerinde Vladimir Zelenskiy’i ve AB liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, müzakerelerin başarılı olması halinde Rus lider Putin ve Zelenskiy ile üçlü bir toplantı düzenleme olasılığını dışlamamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün Putin ile Zelenskiy arasında ‘tarafsız bir ülkede’ görüşme yapılması çağrısında bulunarak, görüşmelerin Cenevre'de yapılmasının uygun olacağını ifade etmişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyor
16 Ağustos, 18:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала