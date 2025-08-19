https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/isvicre-putine-baris-gorusmeleri-kapsaminda-uluslararasi-ceza-mahkemesi-dokunulmazligi-saglayacak-1098697342.html

İsviçre, Putin'e barış görüşmeleri kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi dokunulmazlığı sağlayacak

İsviçre, Putin'e barış görüşmeleri kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi dokunulmazlığı sağlayacak

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Rusya lideri Putin'in barış görüşmeleri için ülkeye gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan... 19.08.2025

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmeleri için ülkeye gelmesi halinde UCM tarafından çıkarılan tutuklama emrine karşı dokunulmazlık tanınacağını söyledi.Cassis, Bern'de İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüşmesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrine rağmen İsviçre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 'barış konferansına' katılması koşuluyla dokunulmazlık tanıyacak” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi akşam saatlerinde Vladimir Zelenskiy’i ve AB liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, müzakerelerin başarılı olması halinde Rus lider Putin ve Zelenskiy ile üçlü bir toplantı düzenleme olasılığını dışlamamıştı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün Putin ile Zelenskiy arasında ‘tarafsız bir ülkede’ görüşme yapılması çağrısında bulunarak, görüşmelerin Cenevre'de yapılmasının uygun olacağını ifade etmişti.

