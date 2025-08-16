https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putin-rusya-ukraynadaki-catismalarin-bir-an-once-sona-ermesini-istiyor-1098643564.html

Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesini istediğini, krizin temel nedenlerinin ortadan... 16.08.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098643218_0:0:803:452_1920x0_80_0_0_7d13859c7622b9a3a410c84f5b1ab4b6.png

Kremlin'in bildirdiği üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus-Amerikan görüşmelerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere cumartesi günü Kremlin'de kurmayları ile bir araya geldi.Alaska ziyaretinin zamanında yapılmış ve çok faydalı olduğunu kaydeden Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile Ukrayna'da adil temelde çözümü ele aldığını dile getirdi.Rus lider, Trump ile görüşmede Ukrayna'daki duruma ilişkin Rusya'nın tutumunu sakin ve ayrıntılı bir şekilde ele alma imkanı bulduklarını, ayrıca neredeyse her alanda etkileşimi görüştüklerini ifade etti.Trump ile yapılan görüşmenin samimi ve anlamlı olduğuna ve kararları bir adım daha yaklaştırdığına dikkat çeken Putin, Rusya'nın, Trump yönetiminin çatışmanın hızla sona erdirilmesi gerektiği tutumuna saygı duyduğunun altını çizdi.

