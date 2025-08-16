https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putin-rusya-ukraynadaki-catismalarin-bir-an-once-sona-ermesini-istiyor-1098643564.html
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyor
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesini istediğini, krizin temel nedenlerinin ortadan... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-16T18:38+0300
2025-08-16T18:38+0300
2025-08-16T18:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
vladimir putin
alaska
ukrayna
çatışma
donald trump
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098643218_0:0:803:452_1920x0_80_0_0_7d13859c7622b9a3a410c84f5b1ab4b6.png
Kremlin'in bildirdiği üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus-Amerikan görüşmelerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere cumartesi günü Kremlin'de kurmayları ile bir araya geldi.Alaska ziyaretinin zamanında yapılmış ve çok faydalı olduğunu kaydeden Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile Ukrayna'da adil temelde çözümü ele aldığını dile getirdi.Rus lider, Trump ile görüşmede Ukrayna'daki duruma ilişkin Rusya'nın tutumunu sakin ve ayrıntılı bir şekilde ele alma imkanı bulduklarını, ayrıca neredeyse her alanda etkileşimi görüştüklerini ifade etti.Trump ile yapılan görüşmenin samimi ve anlamlı olduğuna ve kararları bir adım daha yaklaştırdığına dikkat çeken Putin, Rusya'nın, Trump yönetiminin çatışmanın hızla sona erdirilmesi gerektiği tutumuna saygı duyduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/alaska-zirvesi-rusya-ve-abdnin-karsilikli-anlayis-ve-ortak-cikarlarinin-temelini-olusturacak-1098641923.html
rusya
alaska
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098643218_86:0:714:471_1920x0_80_0_0_0cf7158d3322fc41cd559b42741f43f1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, vladimir putin, alaska, ukrayna, çatışma, donald trump, abd
rusya, kremlin, vladimir putin, alaska, ukrayna, çatışma, donald trump, abd
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyor
18:38 16.08.2025 (güncellendi: 18:53 16.08.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesini istediğini, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasının çözümün temeli olması gerektiğini belirtti.
Kremlin'in bildirdiği üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus-Amerikan görüşmelerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere cumartesi günü Kremlin'de kurmayları ile bir araya geldi.
Alaska ziyaretinin zamanında yapılmış ve çok faydalı olduğunu kaydeden Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile Ukrayna'da adil temelde çözümü ele aldığını dile getirdi.
Rus lider, Trump ile görüşmede Ukrayna'daki duruma ilişkin Rusya'nın tutumunu sakin ve ayrıntılı bir şekilde ele alma imkanı bulduklarını, ayrıca neredeyse her alanda etkileşimi görüştüklerini ifade etti.
Trump ile yapılan görüşmenin samimi ve anlamlı olduğuna ve kararları bir adım daha yaklaştırdığına dikkat çeken Putin, Rusya'nın, Trump yönetiminin çatışmanın hızla sona erdirilmesi gerektiği tutumuna saygı duyduğunun altını çizdi.