https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/istanbulda-4-kisinin-oldugu-otobus-kazasinda-sofor-tutuklandi-kendini-yol-islakti-diye-savundu-1098686997.html

İstanbul'da 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför tutuklandı: Kendini 'yol ıslaktı' diye savundu

İstanbul'da 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför tutuklandı: Kendini 'yol ıslaktı' diye savundu

Sputnik Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen ve dört kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında şoför tutuklandı. Kendini yağış nedeniyle ıslak olan yolda aracın... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T11:09+0300

2025-08-19T11:09+0300

2025-08-19T11:09+0300

türki̇ye

kuzey marmara otoyolu

otobüs kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098686826_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_4a78a9b6beb237b098cbabc31496838b.jpg

İstanbul Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından otobüs şoförü Hidayet İstanbullu tutuklandı. İstanbullu, hızının 45-50 kilometre olduğunu söylerken kendisini 'yol kaygan olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, bu sırada otobüsün hızlanmış olabileceğini, hızının yüksek olmadığını' söyleyerek savundu. 4 kişi hayatını kaybetmiştiKuzey Marmara Otoyolu'nda otobüsün bariyerlere çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazanın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otobüs şoförü Hidayet İstanbullu "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. Araba bir anda kaymaya başladı durduramadımİstanbullu, jandarmada alınan ifadesinde, 1 hafta önce firmada sigortalı olarak işe başladığını, daha öncesinde oğluna ait otobüste uzun yol şoförlüğü yaptığını anlattı.İstanbullu, 17 Ağustos Pazar akşamı saat 22.30 sıralarında Çorum'dayken otobüsü kullanmaya başladığını, Bolu'da 45 dakikalık bir mola verdikten sonra ikinci 4,5 saatlik sürüşe başladığını ifade ederek, Kuzey Marmara Otoyolu'na Paşaköy gişelerinden normal hızla girdiğini belirtti.Yağmur nedeniyle yolun ıslak olduğunu anlatarak, ifadesinde şunları kaydetti:Kaza anında emniyet kemerinin takılı olduğunu belirten İstanbullu, kaza olduğunda otobüs yan yattığı için direksiyon koltuğunda asılı kaldığını, kendi imkanlarıyla ön camı kırarak dışarı çıktığı anlattı.İstanbullu, arkasından gelen kamyon şoförünün durarak yardım çağırdığını ve darbedilmemesi için olay yerinden uzaklaştırmasının ardından gelen jandarma ekiplerinin aracına bindiğini söyledi. Şüpheli, savcılık ifadesinde kaza tespit tutanağında yer alan kusur durumunu kabul etmediğini belirterek, yol kaygan olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, bu sırada otobüsün hızlanmış olabileceğini, hızının yüksek olmadığını kaydetti.Bir hafta önce işe başlamış Hidayet İstanbullu, otobüsün periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı sorusuna firmada 1 hafta önce işe başladığını ve bildiği kadarıyla otobüste herhangi bir arızanın olmadığını söyledi.Kaza esnasında yol durumu ve görüş mesafesine ilişkin de İstanbullu, "Trafik yoğun değildi, hava aydınlıktı, zemin ıslak ve kaygandı. Kaza olsun istemezdim. Herhangi bir sağlık sorunum yoktur. Herhangi bir hız sınırı levhası, viraj öncesinde görmedim. Olay nedeniyle çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/istanbulda-otobus-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-3-kisi-hayatini-kaybetti-cok-sayida-yarali-var-1098657273.html

türki̇ye

kuzey marmara otoyolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey marmara otoyolu, otobüs kazası