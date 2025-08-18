Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney hakkında... 18.08.2025
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 24'ü için adli kontrol, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in aralarında bulunduğu 20 kişi için ise tutuklama talep edildi.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için tutuklama talebi

17:11 18.08.2025 (güncellendi: 17:28 18.08.2025)
© Fotoğraf : X / İnan Güneyİnan Güney
İnan Güney - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© Fotoğraf : X / İnan Güney
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney hakkında, savcılık tarafından tutuklama talep edildi.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 24’ü için adli kontrol, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in aralarında bulunduğu 20 kişi için ise tutuklama talep edildi.
İnan Güney - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
TÜRKİYE
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
15 Ağustos, 07:30
