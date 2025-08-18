https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-icin-tutuklama-talebi-1098669964.html

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için tutuklama talebi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney hakkında... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-18T17:11+0300

2025-08-18T17:11+0300

2025-08-18T17:28+0300

türki̇ye

beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney

inan güney

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094836247_0:18:2048:1170_1920x0_80_0_0_fa5ddcd5008dc15a159877a0c144b296.jpg

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 24’ü için adli kontrol, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in aralarında bulunduğu 20 kişi için ise tutuklama talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-gozaltina-alindi-1098602335.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney, inan güney, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)