Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için tutuklama talebi
17:11 18.08.2025 (güncellendi: 17:28 18.08.2025)
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney hakkında, savcılık tarafından tutuklama talep edildi.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 24’ü için adli kontrol, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in aralarında bulunduğu 20 kişi için ise tutuklama talep edildi.