Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Sucuktan domuz eti çıktı
Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Sucuktan domuz eti çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve sağlığa zararlı gıda ürünlerinin güncel listesini açıkladı. Domuz eti karışımı, renklendirici boya, tohum yağı, sahte bal ve...
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ağustos 2025’te yayımladığı liste ile gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları kamuoyuna duyurdu. Bu liste, yılın en kapsamlı gıda ihlallerini ortaya koydu. Domuz etinden sahte zeytinyağına, kanatlı eti karıştırılmış sucuktan, bitkisel yağlı peynirlere kadar çok sayıda ürün tespit edildi.Domuz eti tespit edildi2025 listesinde öne çıkan skandal, BİFET GIDA firmasının “Dana Baton Sucuk” ürününde domuz eti tespiti oldu. Bu ürünün yanı sıra birçok kıyma ve sucuk ürününde kanatlı et veya mekanik ayrılmış et karıştırıldığı belirlendi. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Gaziantep'ten gelen ürünler dikkat çekti.Aydın, Bursa, Hatay, Kırklareli gibi illerden gelen zeytinyağı ürünlerinde ciddi ihlaller yapıldığı ortaya çıktı. “Sızma” ya da “Naturel” ibareli etiketlerle satılan yağlarda, daha düşük kaliteli yağlar veya tohum yağları bulunduğu tespit edildi.Kıymaya kanatlı eti, pideye sakatatÖzellikle kebapçılar ve börekçilerde, dana kıyma olarak sunulan etlerde kanatlı eti ya da sakatat olduğu ortaya çıktı. İstanbul, Konya ve Gaziantep bu konuda en çok tespitin yapıldığı iller arasında.Natamisin nedir?Konya, Mersin, Aydın gibi illerden tedarik edilen peynirlerde bitkisel yağ, nişasta, hatta natamisin gibi katkı maddeleri bulundu.Peynir gibi ürünlerde küf oluşumunu önlemek için kullanılan mantar önleyici bir kimyasaldır. Yüksek dozlarda sağlığa zararlıdır.
09:53 15.08.2025 (güncellendi: 09:54 15.08.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve sağlığa zararlı gıda ürünlerinin güncel listesini açıkladı. Domuz eti karışımı, renklendirici boya, tohum yağı, sahte bal ve taklit süt ürünleri içeren onlarca ürün tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ağustos 2025’te yayımladığı liste ile gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları kamuoyuna duyurdu. Bu liste, yılın en kapsamlı gıda ihlallerini ortaya koydu. Domuz etinden sahte zeytinyağına, kanatlı eti karıştırılmış sucuktan, bitkisel yağlı peynirlere kadar çok sayıda ürün tespit edildi.

Domuz eti tespit edildi

2025 listesinde öne çıkan skandal, BİFET GIDA firmasının “Dana Baton Sucuk” ürününde domuz eti tespiti oldu. Bu ürünün yanı sıra birçok kıyma ve sucuk ürününde kanatlı et veya mekanik ayrılmış et karıştırıldığı belirlendi. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Gaziantep'ten gelen ürünler dikkat çekti.
Aydın, Bursa, Hatay, Kırklareli gibi illerden gelen zeytinyağı ürünlerinde ciddi ihlaller yapıldığı ortaya çıktı. “Sızma” ya da “Naturel” ibareli etiketlerle satılan yağlarda, daha düşük kaliteli yağlar veya tohum yağları bulunduğu tespit edildi.

Kıymaya kanatlı eti, pideye sakatat

Özellikle kebapçılar ve börekçilerde, dana kıyma olarak sunulan etlerde kanatlı eti ya da sakatat olduğu ortaya çıktı. İstanbul, Konya ve Gaziantep bu konuda en çok tespitin yapıldığı iller arasında.

Natamisin nedir?

Konya, Mersin, Aydın gibi illerden tedarik edilen peynirlerde bitkisel yağ, nişasta, hatta natamisin gibi katkı maddeleri bulundu.
Peynir gibi ürünlerde küf oluşumunu önlemek için kullanılan mantar önleyici bir kimyasaldır. Yüksek dozlarda sağlığa zararlıdır.
Sağlığı tehlikeye attığı tespit edilen bazı ürünler

Firma Adı

Marka/İşletme

Ürün

Tespit

Şehir/İlçe

BİFET GIDA

BİFET

Dana Baton Sucuk (340 gr)

Domuz Eti Tespiti

Kocaeli / Çayırova

AKYAMAN BAHARAT

AKYAMAN

Tatlı Toz Biber (1 kg)

Domates Tespiti

İstanbul / Bayrampaşa

ZEYNARE GIDA

-

Dökme Zeytinyağı (18 LT)

Tohum Yağı Karıştırılması

Aydın / Efeler

EFE TV ORGANİC

EFE ORGANİK

Zeytinyağı (5 LT)

Tohum Yağı Karıştırılması

Aydın / İncirliova

EMRAH YERLİ ÜRÜNLER

HASAT EGEDEN

Riviera Zeytinyağı (5 LT)

Boyar Madde ve Tohum Yağı Karıştırılması

Aydın / Efeler

BATUM ZEYTİNCİLİK

RÜYANUR

Sızma Zeytinyağı (1 LT)

Düşük Kaliteli Yağ ve Tohum Yağı Karışımı

Bursa / Gemlik

SEMİZ ZEYTİNLERİ

SEMİZ

Sızma Zeytinyağı (5 LT)

Düşük Kaliteli Yağ Karıştırılması

Bursa / Gemlik

ONAY TİCARET

AYVALIK İNCİSİ

Naturel Sızma Zeytinyağı (5 LT)

Tohum Yağı Karıştırılması

Bursa / Nilüfer

TEKİN KAYA

TEKİN KAYA

Naturel Sızma Zeytinyağı (1 LT)

Tohum Yağı Karıştırılması

Hatay / Yayladağı

MUTLULAR GIDA

EGE ÇINARI

Naturel Sızma Zeytinyağı

Tohum Yağı Karıştırılması

Kırklareli / Merkez

AKAR BAL

AKAR NATURAL BAL

Çeşitli Bal Ürünleri

Taklit veya Tağşiş Tespiti

Antalya / Döşemealtı

GOLD ATILGAN

BARLA

Süzme Çiçek Balı

Taklit veya Tağşiş Tespiti

Ankara / Pursaklar

KARAKOÇLAR ET

KARAKOÇ

Piliç Sucuk

Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

Erzurum / Yakutiye

TEPE ET ÜRÜNLERİ

ÖZDEN

Piliç Sucuk

Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

İstanbul / Pendik

