Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Sucuktan domuz eti çıktı
Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Sucuktan domuz eti çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve sağlığa zararlı gıda ürünlerinin güncel listesini açıkladı. Domuz eti karışımı, renklendirici boya, tohum yağı, sahte bal ve... 15.08.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ağustos 2025’te yayımladığı liste ile gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları kamuoyuna duyurdu. Bu liste, yılın en kapsamlı gıda ihlallerini ortaya koydu. Domuz etinden sahte zeytinyağına, kanatlı eti karıştırılmış sucuktan, bitkisel yağlı peynirlere kadar çok sayıda ürün tespit edildi.Domuz eti tespit edildi2025 listesinde öne çıkan skandal, BİFET GIDA firmasının “Dana Baton Sucuk” ürününde domuz eti tespiti oldu. Bu ürünün yanı sıra birçok kıyma ve sucuk ürününde kanatlı et veya mekanik ayrılmış et karıştırıldığı belirlendi. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Gaziantep'ten gelen ürünler dikkat çekti.Aydın, Bursa, Hatay, Kırklareli gibi illerden gelen zeytinyağı ürünlerinde ciddi ihlaller yapıldığı ortaya çıktı. “Sızma” ya da “Naturel” ibareli etiketlerle satılan yağlarda, daha düşük kaliteli yağlar veya tohum yağları bulunduğu tespit edildi.Kıymaya kanatlı eti, pideye sakatatÖzellikle kebapçılar ve börekçilerde, dana kıyma olarak sunulan etlerde kanatlı eti ya da sakatat olduğu ortaya çıktı. İstanbul, Konya ve Gaziantep bu konuda en çok tespitin yapıldığı iller arasında.Natamisin nedir?Konya, Mersin, Aydın gibi illerden tedarik edilen peynirlerde bitkisel yağ, nişasta, hatta natamisin gibi katkı maddeleri bulundu.Peynir gibi ürünlerde küf oluşumunu önlemek için kullanılan mantar önleyici bir kimyasaldır. Yüksek dozlarda sağlığa zararlıdır.
domuz eti, taklit gıda, sahte ürünler, tarım bakanlığı listesi, gıda skandalı, 2025 güncel liste, tağşiş, bal, zeytinyağı, sucuk
09:53 15.08.2025 (güncellendi: 09:54 15.08.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve sağlığa zararlı gıda ürünlerinin güncel listesini açıkladı. Domuz eti karışımı, renklendirici boya, tohum yağı, sahte bal ve taklit süt ürünleri içeren onlarca ürün tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ağustos 2025’te yayımladığı liste ile gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları kamuoyuna duyurdu. Bu liste, yılın en kapsamlı gıda ihlallerini ortaya koydu. Domuz etinden sahte zeytinyağına, kanatlı eti karıştırılmış sucuktan, bitkisel yağlı peynirlere kadar çok sayıda ürün tespit edildi.
2025 listesinde öne çıkan skandal, BİFET GIDA firmasının “Dana Baton Sucuk” ürününde domuz eti tespiti oldu. Bu ürünün yanı sıra birçok kıyma ve sucuk ürününde kanatlı et veya mekanik ayrılmış et karıştırıldığı belirlendi. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Gaziantep'ten gelen ürünler dikkat çekti.
Aydın, Bursa, Hatay, Kırklareli gibi illerden gelen zeytinyağı ürünlerinde ciddi ihlaller yapıldığı ortaya çıktı. “Sızma” ya da “Naturel” ibareli etiketlerle satılan yağlarda, daha düşük kaliteli yağlar veya tohum yağları bulunduğu tespit edildi.
Kıymaya kanatlı eti, pideye sakatat
Özellikle kebapçılar ve börekçilerde, dana kıyma olarak sunulan etlerde kanatlı eti ya da sakatat olduğu ortaya çıktı. İstanbul, Konya ve Gaziantep bu konuda en çok tespitin yapıldığı iller arasında.
Konya, Mersin, Aydın gibi illerden tedarik edilen peynirlerde bitkisel yağ, nişasta, hatta natamisin gibi katkı maddeleri bulundu.
Peynir gibi ürünlerde küf oluşumunu önlemek için kullanılan mantar önleyici bir kimyasaldır. Yüksek dozlarda sağlığa zararlıdır.
Sağlığı tehlikeye attığı tespit edilen bazı ürünler
Firma Adı
Marka/İşletme
Ürün
Tespit
Şehir/İlçe
BİFET GIDA
BİFET
Dana Baton Sucuk (340 gr)
Domuz Eti Tespiti
Kocaeli / Çayırova
AKYAMAN BAHARAT
AKYAMAN
Tatlı Toz Biber (1 kg)
Domates Tespiti
İstanbul / Bayrampaşa
ZEYNARE GIDA
-
Dökme Zeytinyağı (18 LT)
Tohum Yağı Karıştırılması
Aydın / Efeler
EFE TV ORGANİC
EFE ORGANİK
Zeytinyağı (5 LT)
Tohum Yağı Karıştırılması
Aydın / İncirliova
EMRAH YERLİ ÜRÜNLER
HASAT EGEDEN
Riviera Zeytinyağı (5 LT)
Boyar Madde ve Tohum Yağı Karıştırılması
Aydın / Efeler
BATUM ZEYTİNCİLİK
RÜYANUR
Sızma Zeytinyağı (1 LT)
Düşük Kaliteli Yağ ve Tohum Yağı Karışımı
Bursa / Gemlik
SEMİZ ZEYTİNLERİ
SEMİZ
Sızma Zeytinyağı (5 LT)
Düşük Kaliteli Yağ Karıştırılması
Bursa / Gemlik
ONAY TİCARET
AYVALIK İNCİSİ
Naturel Sızma Zeytinyağı (5 LT)
Tohum Yağı Karıştırılması
Bursa / Nilüfer
TEKİN KAYA
TEKİN KAYA
Naturel Sızma Zeytinyağı (1 LT)
Tohum Yağı Karıştırılması
Hatay / Yayladağı
MUTLULAR GIDA
EGE ÇINARI
Naturel Sızma Zeytinyağı
Tohum Yağı Karıştırılması
Kırklareli / Merkez
AKAR BAL
AKAR NATURAL BAL
Çeşitli Bal Ürünleri
Taklit veya Tağşiş Tespiti
Antalya / Döşemealtı
GOLD ATILGAN
BARLA
Süzme Çiçek Balı
Taklit veya Tağşiş Tespiti
Ankara / Pursaklar
KARAKOÇLAR ET
KARAKOÇ
Piliç Sucuk
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Erzurum / Yakutiye
TEPE ET ÜRÜNLERİ
ÖZDEN
Piliç Sucuk
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
İstanbul / Pendik