Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Sucuktan domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ağustos 2025’te yayımladığı liste ile gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları kamuoyuna duyurdu. Bu liste, yılın en kapsamlı gıda ihlallerini ortaya koydu. Domuz etinden sahte zeytinyağına, kanatlı eti karıştırılmış sucuktan, bitkisel yağlı peynirlere kadar çok sayıda ürün tespit edildi.Domuz eti tespit edildi2025 listesinde öne çıkan skandal, BİFET GIDA firmasının “Dana Baton Sucuk” ürününde domuz eti tespiti oldu. Bu ürünün yanı sıra birçok kıyma ve sucuk ürününde kanatlı et veya mekanik ayrılmış et karıştırıldığı belirlendi. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Gaziantep'ten gelen ürünler dikkat çekti.Aydın, Bursa, Hatay, Kırklareli gibi illerden gelen zeytinyağı ürünlerinde ciddi ihlaller yapıldığı ortaya çıktı. “Sızma” ya da “Naturel” ibareli etiketlerle satılan yağlarda, daha düşük kaliteli yağlar veya tohum yağları bulunduğu tespit edildi.Kıymaya kanatlı eti, pideye sakatatÖzellikle kebapçılar ve börekçilerde, dana kıyma olarak sunulan etlerde kanatlı eti ya da sakatat olduğu ortaya çıktı. İstanbul, Konya ve Gaziantep bu konuda en çok tespitin yapıldığı iller arasında.Natamisin nedir?Konya, Mersin, Aydın gibi illerden tedarik edilen peynirlerde bitkisel yağ, nişasta, hatta natamisin gibi katkı maddeleri bulundu.Peynir gibi ürünlerde küf oluşumunu önlemek için kullanılan mantar önleyici bir kimyasaldır. Yüksek dozlarda sağlığa zararlıdır.

