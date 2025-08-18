https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/unlu-sarkici-nukhet-duru-hastaligi-hakkinda-konustu-6-ay-yuruyemedim-1098668441.html

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru hastalığı hakkında konuştu: '6 ay yürüyemedim'

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru MS hastalığını ve neler yaşadığını anlattı. Ünlü isim kendisi gibi MS hastası olan Serdar Ortaç'a da tavsiyelerde bulundu.

Türk müziğinin önemli isimlerinden olan Nükhet Duru, yakalandığı MS hastalığını ve o süreçte yaşadıklarını anlattı. Ağır bir kriz yaşadığını anlatan ve altı ay yürüyemediğini söyleyen Duru, MS hastası olan Serdar Ortaç'a da 'Stresten, alkolden ve kumardan uzak dursunlar' uyarısında bulundu. Ağır bir krizle geldiKatıldığı bir programda yakalandığı MS hastalığını anlatan ünlü sanatçı Nükhet Duru, hastalığını nasıl kontrol altına aldığını, 'Onu huysuz bir yılan gibi düşündüm, başını okşaya okşaya bugünlere geldik" diyerek anlattı. Sağlığına çok dikkat ettiğini dile getiren Duru, MS'e ağır bir krizle yakalandığını belirterek, "MS, küçük beyinden yayılan bir hastalık. Paralize ediyor insanı. Bunu 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım. Sağlıkla ilgilenmem, bedenimi iyi tanıyıp onu doğru yönetmem, bu hastalıktan sonra oldu" dedi.Ortaç'a tavsiyelerde bulunduAynı hastalıkla mücadele eden meslektaşı Serdar Ortaç'a da tavsiyelerde bulunan Duru, "Serdar Ortaç ve bu hastalığa yakalanan herkese tavsiyem; özel hayatlarına çok dikkat etsinler. Sakin bir hayat yaşasınlar. Stresten, alkolden ve kumardan uzak dursunlar" ifadelerini kullandı.

