https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/genc-oyuncu-devrim-ozkan-bir-kez-daha-ameliyat-masasina-yatti-saglik-durumuna-iliskin-bilgi-verdi-1098679312.html
Genç oyuncu Devrim Özkan bir kez daha ameliyat masasına yattı: Sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi
Genç oyuncu Devrim Özkan bir kez daha ameliyat masasına yattı: Sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi
Sputnik Türkiye
Oyuncu Devrim Özkan bir kez daha ameliyat oldu. Ameliyatın iyi geçtiğini belirten oyuncu, 'Ağrım var ama iyiyim' açıklamasında bulundu. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T08:01+0300
2025-08-19T08:01+0300
2025-08-19T08:01+0300
yaşam
devrim özkan
ameliyat
böbrek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098679385_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_56ffd55894c1775b7c7d6d6c274219b6.jpg
Devrim Özkan sağlık durumu nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda bir operasyon geçirmiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özkan bir yeni operasyon daha geçirdiğini duyurdu:Devrim Özkan, böbrekleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Özkan, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/dursun-ozbek-ameliyat-oldu-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1097464439.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098679385_171:0:891:540_1920x0_80_0_0_466838b4b1940995a48d3b0b5850a2ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
devrim özkan, devrim özkan ameliyat, devrim özkan kim
devrim özkan, devrim özkan ameliyat, devrim özkan kim
Genç oyuncu Devrim Özkan bir kez daha ameliyat masasına yattı: Sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi
Oyuncu Devrim Özkan bir kez daha ameliyat oldu. Ameliyatın iyi geçtiğini belirten oyuncu, 'Ağrım var ama iyiyim' açıklamasında bulundu.
Devrim Özkan sağlık durumu nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.
Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda bir operasyon geçirmiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özkan bir yeni operasyon daha geçirdiğini duyurdu:
Devrim Özkan, böbrekleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Özkan, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı;
"Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İkinci ameliyatımı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere…"