Genç oyuncu Devrim Özkan bir kez daha ameliyat masasına yattı: Sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi
Genç oyuncu Devrim Özkan bir kez daha ameliyat masasına yattı: Sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi
Sputnik Türkiye
19.08.2025
Devrim Özkan sağlık durumu nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda bir operasyon geçirmiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özkan bir yeni operasyon daha geçirdiğini duyurdu:Devrim Özkan, böbrekleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Özkan, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı;
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Genç oyuncu Devrim Özkan bir kez daha ameliyat masasına yattı: Sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi

08:01 19.08.2025
Oyuncu Devrim Özkan bir kez daha ameliyat oldu. Ameliyatın iyi geçtiğini belirten oyuncu, 'Ağrım var ama iyiyim' açıklamasında bulundu.
Devrim Özkan sağlık durumu nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.
Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda bir operasyon geçirmiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özkan bir yeni operasyon daha geçirdiğini duyurdu:
Devrim Özkan, böbrekleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Özkan, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı;
"Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İkinci ameliyatımı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere…"
