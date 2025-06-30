https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/dursun-ozbek-ameliyat-oldu-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1097464439.html

Dursun Özbek ameliyat oldu: Sağlık durumu hakkında açıklama

Dursun Özbek ameliyat oldu: Sağlık durumu hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçirdiği laparoskopik operasyon sonrası tedavi altına alındı. Kulüpten yapılan açıklamada Özbek'in sağlık durumunun iyi... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T16:38+0300

2025-06-30T16:38+0300

2025-06-30T16:38+0300

spor

galatasaray

ameliyat

operasyon

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, operasyonun ardından Özbek’in sağlık durumunun iyi olduğu ve bakım sürecinin sürdüğü belirtildi.Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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galatasaray, ameliyat, operasyon