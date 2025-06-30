https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/dursun-ozbek-ameliyat-oldu-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1097464439.html
Dursun Özbek ameliyat oldu: Sağlık durumu hakkında açıklama
Dursun Özbek ameliyat oldu: Sağlık durumu hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçirdiği laparoskopik operasyon sonrası tedavi altına alındı. Kulüpten yapılan açıklamada Özbek'in sağlık durumunun iyi... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T16:38+0300
2025-06-30T16:38+0300
2025-06-30T16:38+0300
spor
galatasaray
ameliyat
operasyon
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, operasyonun ardından Özbek’in sağlık durumunun iyi olduğu ve bakım sürecinin sürdüğü belirtildi.Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/galatasarayin-forma-sponsoru-belli-oldu-10-milyon-dolarlik-anlasma-imzalandi-1097134043.html
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galatasaray, ameliyat, operasyon
galatasaray, ameliyat, operasyon
Dursun Özbek ameliyat oldu: Sağlık durumu hakkında açıklama
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçirdiği laparoskopik operasyon sonrası tedavi altına alındı. Kulüpten yapılan açıklamada Özbek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, operasyonun ardından Özbek’in sağlık durumunun iyi olduğu ve bakım sürecinin sürdüğü belirtildi.
Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”