Balıkesir beşik gibi: Gece boyu 3.7, 3.6 ve 3.5 ile sallandı

Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından hareketliliğini hiç kaybetmedi. Kentte 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir gece boyunca rahat uyuyamadı. AFAD, gece ve sabaha karşı Sındırgı'da gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü açıkladı:Balıkesir'de son depremlerSındırgı'da
06:36 19.08.2025 (güncellendi: 06:42 19.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından hareketliliğini hiç kaybetmedi. Kentte 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Balıkesir gece boyunca rahat uyuyamadı. AFAD, gece ve sabaha karşı Sındırgı'da gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü açıkladı:
Balıkesir'de son depremler
01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.