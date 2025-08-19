Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Balıkesir beşik gibi: Gece boyu 3.7, 3.6 ve 3.5 ile sallandı
Balıkesir beşik gibi: Gece boyu 3.7, 3.6 ve 3.5 ile sallandı
Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından hareketliliğini hiç kaybetmedi. Kentte 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir gece boyunca rahat uyuyamadı. AFAD, gece ve sabaha karşı Sındırgı'da gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü açıkladı:Balıkesir'de son depremlerSındırgı'da
son depremler...son dakika deprem mi oldu? az önce deprem nerede oldu? i̇stanbul, ankara, i̇zmir ve il il afad son depremler.. 19 ağustos 2025 deprem son dakika haberleri
son depremler...son dakika deprem mi oldu? az önce deprem nerede oldu? i̇stanbul, ankara, i̇zmir ve il il afad son depremler.. 19 ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...artçı deprem mi oldu?

Balıkesir beşik gibi: Gece boyu 3.7, 3.6 ve 3.5 ile sallandı

06:36 19.08.2025 (güncellendi: 06:42 19.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından hareketliliğini hiç kaybetmedi. Kentte 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Balıkesir gece boyunca rahat uyuyamadı. AFAD, gece ve sabaha karşı Sındırgı'da gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü açıkladı:

Balıkesir'de son depremler

Sındırgı'da
04.58'de 3.7,
01.47'de 3.5 ve
01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Pampal Balıkesir'de devam eden depremlere dikkat çekti: 'Olağan bir durumun dışında'
Dün, 13:37
