Balıkesir beşik gibi: Gece boyu 3.7, 3.6 ve 3.5 ile sallandı

Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından hareketliliğini hiç kaybetmedi. Kentte 04.58'de 3.7, 01.47'de 3.5 ve 01.18'de 3.6 büyüklüğünde depremler... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir gece boyunca rahat uyuyamadı. AFAD, gece ve sabaha karşı Sındırgı'da gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü açıkladı:Balıkesir'de son depremlerSındırgı'da

