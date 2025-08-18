https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/prof-dr-pampal-balikesirde-devam-eden-depremlerle-ilgili-konustu-olagan-bir-durumun-disinda-1098667032.html
Prof. Dr. Pampal Balıkesir'de devam eden depremlere dikkat çekti: 'Olağan bir durumun dışında'
Balıkesir Sındırgı'da deprem aktiviteleriyle ilgili konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, durumun olağan bir durumun dışında olduğunu belirtti.
2025-08-18T13:37+0300
2025-08-18T13:37+0300
2025-08-18T13:39+0300
Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal durumu değerlendirerek, "Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu" dedi. Artçı aktivite bölgede çok yoğunSon olarak bugün 11.26'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından CNNTürk'teki yayına katılan Prof. Dr. Pampal şu ifadeleri kullandı:
Prof. Dr. Pampal Balıkesir'de devam eden depremlere dikkat çekti: 'Olağan bir durumun dışında'
13:37 18.08.2025 (güncellendi: 13:39 18.08.2025)
Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal durumu değerlendirerek, "Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu" dedi.
Artçı aktivite bölgede çok yoğun
Son olarak bugün 11.26'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından CNNTürk'teki yayına katılan Prof. Dr. Pampal şu ifadeleri kullandı:
"Bu depremler zaten yoğunlukla yaşanıyor. Ana şok 6.1'den itibaren yüzlercesini gördük. Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük, hem sıklık anlamında azalarak küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun."