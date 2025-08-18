Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/prof-dr-pampal-balikesirde-devam-eden-depremlerle-ilgili-konustu-olagan-bir-durumun-disinda-1098667032.html
Prof. Dr. Pampal Balıkesir'de devam eden depremlere dikkat çekti: 'Olağan bir durumun dışında'
Prof. Dr. Pampal Balıkesir'de devam eden depremlere dikkat çekti: 'Olağan bir durumun dışında'
Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da deprem aktiviteleriyle ilgili konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, durumun olağan bir durumun dışında olduğunu belirtti. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T13:37+0300
2025-08-18T13:39+0300
türki̇ye
balıkesir
sındırgı
deprem
süleyman pampal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067583499_14:0:1532:854_1920x0_80_0_0_f151734d40acf95fc9469ecb508cf40d.png
Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal durumu değerlendirerek, "Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu" dedi. Artçı aktivite bölgede çok yoğunSon olarak bugün 11.26'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından CNNTürk'teki yayına katılan Prof. Dr. Pampal şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/balikesir-depremi-sonrasi-fay-hatti-incelendi-yeni-buyuk-deprem-tehlikesi-var-mi-1098665078.html
türki̇ye
balıkesir
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067583499_258:0:1397:854_1920x0_80_0_0_8c775ad7b02e720e4ecf73cd2f912a88.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
balıkesir, sındırgı, deprem, süleyman pampal
balıkesir, sındırgı, deprem, süleyman pampal

Prof. Dr. Pampal Balıkesir'de devam eden depremlere dikkat çekti: 'Olağan bir durumun dışında'

13:37 18.08.2025 (güncellendi: 13:39 18.08.2025)
© İHAJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© İHA
Abone ol
Balıkesir Sındırgı'da deprem aktiviteleriyle ilgili konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, durumun olağan bir durumun dışında olduğunu belirtti.
Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Prof. Dr. Süleyman Pampal durumu değerlendirerek, "Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu" dedi.

Artçı aktivite bölgede çok yoğun

Son olarak bugün 11.26'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından CNNTürk'teki yayına katılan Prof. Dr. Pampal şu ifadeleri kullandı:
"Bu depremler zaten yoğunlukla yaşanıyor. Ana şok 6.1'den itibaren yüzlercesini gördük. Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük, hem sıklık anlamında azalarak küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun."
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
SON DEPREMLER
Balıkesir depremi sonrası fay hattı incelendi: Yeni büyük deprem tehlikesi var mı?
12:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала