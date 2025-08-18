Prof. Dr. Pampal Balıkesir'de devam eden depremlere dikkat çekti: 'Olağan bir durumun dışında'

"Bu depremler zaten yoğunlukla yaşanıyor. Ana şok 6.1'den itibaren yüzlercesini gördük. Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük, hem sıklık anlamında azalarak küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun."