https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/galatasaraydan-kaleci-hamlesi-portekizli-yildiza-resmi-teklif-sunuldu-1098677056.html
Galatasaray'dan kaleci hamlesi: Portekizli yıldıza resmi teklif sunuldu
Galatasaray'dan kaleci hamlesi: Portekizli yıldıza resmi teklif sunuldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, transfer döneminde kaleci arayışlarını hızlandırdı. Muslera’nın ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, rotasını Porto’nun milli... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T00:44+0300
2025-08-19T00:44+0300
2025-08-19T00:44+0300
spor
galatasaray
kaleci
en iyi kaleci
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
fernando muslera
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085582896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06a82eb491f3d8427c2074623fd8e7b7.jpg
Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera'nın yokluğunu doldurmak için Porto’nun kalecisi Diogo Costa'ya teklif yaptığı iddia edildi.İngiliz medyasının haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon euro artı bonuslar içeren resmi bir teklif sundu. Porto'yla 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Costa’nın güncel piyasa değerinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, temasların sürdüğü açıklandı.Costa, Porto formasıyla çıktığı 198 maçta 84 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/fransadan-galatasaray-icin-surpriz-transfer-iddiasi-1098638774.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085582896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bcbaa11e64fd5c2d28521aef9d609b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, kaleci, en iyi kaleci, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, fernando muslera
galatasaray, kaleci, en iyi kaleci, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, fernando muslera
Galatasaray'dan kaleci hamlesi: Portekizli yıldıza resmi teklif sunuldu
Galatasaray, transfer döneminde kaleci arayışlarını hızlandırdı. Muslera’nın ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, rotasını Porto’nun milli kalecisi Diogo Costa’ya çevirdi.
Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera'nın yokluğunu doldurmak için Porto’nun kalecisi Diogo Costa'ya teklif yaptığı iddia edildi.
İngiliz medyasının haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon euro artı bonuslar içeren resmi bir teklif sundu. Porto'yla 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Costa’nın güncel piyasa değerinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, temasların sürdüğü açıklandı.
Costa, Porto formasıyla çıktığı 198 maçta 84 kez kalesini gole kapatmayı başardı.