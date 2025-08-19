Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/galatasaraydan-kaleci-hamlesi-portekizli-yildiza-resmi-teklif-sunuldu-1098677056.html
Galatasaray'dan kaleci hamlesi: Portekizli yıldıza resmi teklif sunuldu
Galatasaray'dan kaleci hamlesi: Portekizli yıldıza resmi teklif sunuldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, transfer döneminde kaleci arayışlarını hızlandırdı. Muslera’nın ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, rotasını Porto’nun milli... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T00:44+0300
2025-08-19T00:44+0300
spor
galatasaray
kaleci
en iyi kaleci
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
fernando muslera
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085582896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06a82eb491f3d8427c2074623fd8e7b7.jpg
Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera'nın yokluğunu doldurmak için Porto’nun kalecisi Diogo Costa'ya teklif yaptığı iddia edildi.İngiliz medyasının haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon euro artı bonuslar içeren resmi bir teklif sundu. Porto'yla 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Costa’nın güncel piyasa değerinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, temasların sürdüğü açıklandı.Costa, Porto formasıyla çıktığı 198 maçta 84 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/fransadan-galatasaray-icin-surpriz-transfer-iddiasi-1098638774.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085582896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bcbaa11e64fd5c2d28521aef9d609b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, kaleci, en iyi kaleci, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, fernando muslera
galatasaray, kaleci, en iyi kaleci, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, fernando muslera

Galatasaray'dan kaleci hamlesi: Portekizli yıldıza resmi teklif sunuldu

00:44 19.08.2025
© Hesham ElsherifFransa - Portekiz
Fransa - Portekiz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© Hesham Elsherif
Abone ol
Galatasaray, transfer döneminde kaleci arayışlarını hızlandırdı. Muslera’nın ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, rotasını Porto’nun milli kalecisi Diogo Costa’ya çevirdi.
Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera'nın yokluğunu doldurmak için Porto’nun kalecisi Diogo Costa'ya teklif yaptığı iddia edildi.
İngiliz medyasının haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon euro artı bonuslar içeren resmi bir teklif sundu. Porto'yla 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Costa’nın güncel piyasa değerinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, temasların sürdüğü açıklandı.
Costa, Porto formasıyla çıktığı 198 maçta 84 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
SPOR
Fransa'dan Galatasaray için sürpriz transfer iddiası
16 Ağustos, 09:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала