https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/galatasaraydan-kaleci-hamlesi-portekizli-yildiza-resmi-teklif-sunuldu-1098677056.html

Galatasaray'dan kaleci hamlesi: Portekizli yıldıza resmi teklif sunuldu

Galatasaray'dan kaleci hamlesi: Portekizli yıldıza resmi teklif sunuldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, transfer döneminde kaleci arayışlarını hızlandırdı. Muslera’nın ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, rotasını Porto’nun milli... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T00:44+0300

2025-08-19T00:44+0300

2025-08-19T00:44+0300

spor

galatasaray

kaleci

en iyi kaleci

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

fernando muslera

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085582896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06a82eb491f3d8427c2074623fd8e7b7.jpg

Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera'nın yokluğunu doldurmak için Porto’nun kalecisi Diogo Costa'ya teklif yaptığı iddia edildi.İngiliz medyasının haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon euro artı bonuslar içeren resmi bir teklif sundu. Porto'yla 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Costa’nın güncel piyasa değerinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, temasların sürdüğü açıklandı.Costa, Porto formasıyla çıktığı 198 maçta 84 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/fransadan-galatasaray-icin-surpriz-transfer-iddiasi-1098638774.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, kaleci, en iyi kaleci, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, fernando muslera