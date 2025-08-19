https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/fikret-ormandan-besiktas-yorumu-sampiyonluk-sansini-cok-az-goruyorum-1098703933.html

Fikret Orman’dan Beşiktaş yorumu: 'Şampiyonluk şansını çok az görüyorum'

19.08.2025

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tivibu Spor'da Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.Orman, camianın birlik olması gerektiğini vurgulayarak, “Camianın kendine gelmesi lazım. Her dakika negatiflik olmaz. Bu gidişattan çok rahatsızım. Beşiktaş’a kumpas düzeni kurdular, pusu kültürü… Camianın içine kötülük tohumları serptiler” ifadelerini kullandı.Başkanlığı döneminde kendisine açılan davalara da değinen Orman, “Bana açılan davaların yüzde 80’i bitmiştir, 2-3 tane kaldı. Altı senedir bunlarla uğraşıyoruz. Duvar boyandı diye dava açtılar bana. Hala içimdeki ateş sönmüyor. Ben bu stadı yapmasam Beşiktaş’ın ne geliri vardı?” dedi.Mevcut başkan Serdal Adalı için de konuşan Orman, “Serdal Adalı bir mücadele veriyor. Hataları vardır ama bu kulüp Serdal Adalı’nın değil, bizim kulübümüz. Bizim işimiz de Beşiktaş’a sahip çıkmak. Beşiktaş’ta başarılı olmak, Beşiktaşlılara rağmen başarılı olmaya döndü” diye konuştu.Takımın mevcut kadrosuna da değinen Orman, “Beşiktaş’ta her bölgeye oyuncu lazım, bazı bölgelere iki oyuncu lazım. Santrforumuzun yedeği yok. Onana’yı, Chamberlain’i niye konuşmuyoruz? Al-Musrati’nin kaybedilecek bir oyuncu olduğuna inanmıyorum, kazanılması gerekli” değerlendirmesinde bulundu.Son olarak Beşiktaş’ın bu sezonki şampiyonluk ihtimaline dair görüşünü paylaşan Orman, “Beşiktaş’ın bu sene şampiyonluk şansını çok az görüyorum” sözleriyle dikkat çekti.

