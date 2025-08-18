https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/besiktas-lige-galibiyetle-basladi-rafa-silvanin-son-dakika-goluyle-eyupsporu-2-1-yendi-1098656945.html

Beşiktaş lige galibiyetle başladı: Rafa Silva'nın son dakika golüyle Eyüpspor'u 2-1 yendi

Beşiktaş lige galibiyetle başladı: Rafa Silva'nın son dakika golüyle Eyüpspor'u 2-1 yendi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, yeni sezondaki ilk lig maçında galibiyeti uzatma dakikalarında aldı. 18.08.2025, Sputnik Türkiye

spor

rafa silva

orkun kökçü

beşiktaş

tammy abraham

eyüpspor

Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, yeni sezondaki ilk lig maçında galibiyeti uzatma dakikalarında aldı. Mücadelenin 19. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Tammy Abraham meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Eyüpspor ise 29. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Thiam'ın kafa vuruşuyla beraberlik sayısını kaydetti.Silva'nın golüSon dakikalara doğru çeşitli pozisyonlar yakalayan Beşiktaş, uzatmanın son dakikasında Rafa Silva'yla bulduğu pozisyonu gole çevirerek rakibini 2-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.Galibiyet geleneğini sürdürdüLigde geride kalan 5 sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, Eyüpspor karşısında yeni sezona galibiyetle başlayarak üst üste 6. sezonuna da 3 puanla başladı.Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna Sivasspor mağlubiyetiyle başladıktan sonraki 5 sezona galibiyetle başlayan ve bu süreçte Trabzonspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 3-0, Kayserispor ile Fatih Karagümrük'ü 1-0, Samsunspor'u da 2-0 mağlup ederek sezona başlamıştı.Ligde 2025-2026 sezonunun ilk golü penaltıdan geldiSüper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, yeni sezonun ilk golünü penaltıdan attı.Maçın 17. dakikasında Abraham'ın pasıyla ceza sahasına giren Orkun Kökçü'ye yapılan temasın ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 19. dakikada topun başına geçen Abraham, meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlı takımın bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.Abraham gollerine devam ettiBeşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Abraham, siyah-beyazlı forma altındaki 5. maçında 6. golünü kaydetti.Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi elemesinde Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta ilk golünü atan İngiliz oyuncu, daha sonra UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynanan St. Patrick's maçlarında da gol sevinci yaşadı.St. Patrick's ile deplasmanda oynanan maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Abraham, İstanbul'daki maçta da İrlanda ekibinin filelerini havalandırmayı başarmıştı.

