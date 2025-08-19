Türkiye
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, taburcu edildi
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, taburcu edildi
Bodrum’da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, hastanedeki 6 günlük tedavisinin ardından sağlığı iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi.Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi’nde yaşayan Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü enfeksiyondan kaynaklanan ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Şen’in tedavisine evinde devam edileceği bildirildi.Öte yandan, Şen’in oğlu Metin Şen, önceki gün yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amacıyla yoğun bakımda tutulduğunu belirtmişti.
ali şen, bodrum, fenerbahçe, hastane
ali şen, bodrum, fenerbahçe, hastane, özel hastane, hastane mikrobu, hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, taburcu edildi

20:13 19.08.2025
Bodrum’da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, hastanedeki 6 günlük tedavisinin ardından sağlığı iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi.
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi’nde yaşayan Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü enfeksiyondan kaynaklanan ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Şen’in tedavisine evinde devam edileceği bildirildi.
Öte yandan, Şen’in oğlu Metin Şen, önceki gün yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amacıyla yoğun bakımda tutulduğunu belirtmişti.
Ali Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
SPOR
Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen yoğun bakımda: Oğlu Metin Şen son durumu açıkladı
Dün, 11:20
