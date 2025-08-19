https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/fenerbahcenin-eski-baskani-ali-sen-taburcu-edildi-1098700741.html
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, taburcu edildi
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, taburcu edildi
Sputnik Türkiye
Bodrum’da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T20:13+0300
2025-08-19T20:13+0300
2025-08-19T20:13+0300
spor
ali şen
bodrum
fenerbahçe
hastane
özel hastane
hastane mikrobu
hastaneye kaldırıldı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/04/1042585687_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_5377a721d89aa0e25dba7f26b8676450.jpg
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, hastanedeki 6 günlük tedavisinin ardından sağlığı iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi.Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi’nde yaşayan Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü enfeksiyondan kaynaklanan ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Şen’in tedavisine evinde devam edileceği bildirildi.Öte yandan, Şen’in oğlu Metin Şen, önceki gün yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amacıyla yoğun bakımda tutulduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/fenerbahcenin-efsane-baskanlarindan-ali-sen-yogun-bakimda-oglu-metin-sen-son-durumu-acikladi-1098663169.html
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/04/1042585687_190:0:1030:630_1920x0_80_0_0_48d35ce2e83c4b0af50da41110aacc18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali şen, bodrum, fenerbahçe, hastane, özel hastane, hastane mikrobu, hastaneye kaldırıldı
ali şen, bodrum, fenerbahçe, hastane, özel hastane, hastane mikrobu, hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, taburcu edildi
Bodrum’da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, hastanedeki 6 günlük tedavisinin ardından sağlığı iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi.
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi’nde yaşayan Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü enfeksiyondan kaynaklanan ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Şen’in tedavisine evinde devam edileceği bildirildi.
Öte yandan, Şen’in oğlu Metin Şen, önceki gün yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amacıyla yoğun bakımda tutulduğunu belirtmişti.