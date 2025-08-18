https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/fenerbahcenin-efsane-baskanlarindan-ali-sen-yogun-bakimda-oglu-metin-sen-son-durumu-acikladi-1098663169.html

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen yoğun bakımda: Oğlu Metin Şen son durumu açıkladı

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Oğlu Metin Şen, “Babamın sağlık durumu gayet iyi, bugün taburcu olacağız” açıklamasında bulundu. İşte Ali Şen’in son sağlık durumu.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından ve sarı-lacivertli camianın sembol isimlerinden Ali Şen, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedbir amacıyla yoğun bakıma alınan 81 yaşındaki Şen’in sağlık durumu, Fenerbahçe camiasında ve spor kamuoyunda endişe yarattı.Metin Şen’den açıklama: Durumu gayet i̇yiAli Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Şen, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise. Endişelenecek bir konu yok. Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.Taburcu edilmesi bekleniyorMetin Şen’in açıklamalarına göre, Ali Şen’in kısa süre içinde hastaneden taburcu edilmesi planlanıyor. Böylece Fenerbahçe camiasını üzen endişeli bekleyiş sona ermiş olacak.

