https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/fenerbahcenin-efsane-baskanlarindan-ali-sen-yogun-bakimda-oglu-metin-sen-son-durumu-acikladi-1098663169.html
Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen yoğun bakımda: Oğlu Metin Şen son durumu açıkladı
Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen yoğun bakımda: Oğlu Metin Şen son durumu açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Oğlu Metin Şen, “Babamın sağlık durumu gayet iyi, bugün taburcu olacağız” açıklamasında bulundu. İşte Ali Şen’in son sağlık durumu.
2025-08-18T11:20+0300
2025-08-18T11:20+0300
2025-08-18T11:21+0300
spor
fenerbahçe
ali şen
yoğun bakım
sağlık
hasta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103556/23/1035562303_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7ffcd529f4b46613067695bb4c568c1d.jpg
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından ve sarı-lacivertli camianın sembol isimlerinden Ali Şen, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedbir amacıyla yoğun bakıma alınan 81 yaşındaki Şen’in sağlık durumu, Fenerbahçe camiasında ve spor kamuoyunda endişe yarattı.Metin Şen’den açıklama: Durumu gayet i̇yiAli Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Şen, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise. Endişelenecek bir konu yok. Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.Taburcu edilmesi bekleniyorMetin Şen’in açıklamalarına göre, Ali Şen’in kısa süre içinde hastaneden taburcu edilmesi planlanıyor. Böylece Fenerbahçe camiasını üzen endişeli bekleyiş sona ermiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/fenerbahce-benfica-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-yayinlanacak-1098661951.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103556/23/1035562303_147:0:896:562_1920x0_80_0_0_43c8f6e1b52671d50588db87a32e86b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali şen sağlık durumu, ali şen hastanede, ali şen yoğun bakım, metin şen açıklama, fenerbahçe eski başkanı ali şen, ali şen son durum
ali şen sağlık durumu, ali şen hastanede, ali şen yoğun bakım, metin şen açıklama, fenerbahçe eski başkanı ali şen, ali şen son durum
Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen yoğun bakımda: Oğlu Metin Şen son durumu açıkladı
11:20 18.08.2025 (güncellendi: 11:21 18.08.2025)
Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen, gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Oğlu Metin Şen, yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde taburcu edileceğini duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından ve sarı-lacivertli camianın sembol isimlerinden Ali Şen, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedbir amacıyla yoğun bakıma alınan 81 yaşındaki Şen’in sağlık durumu, Fenerbahçe camiasında ve spor kamuoyunda endişe yarattı.
Metin Şen’den açıklama: Durumu gayet i̇yi
Ali Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Şen, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise. Endişelenecek bir konu yok. Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
Taburcu edilmesi bekleniyor
Metin Şen’in açıklamalarına göre, Ali Şen’in
kısa süre içinde hastaneden taburcu edilmesi planlanıyor. Böylece Fenerbahçe camiasını üzen endişeli bekleyiş sona ermiş olacak.